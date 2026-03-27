„Иран не е моята война! Украйна е моята война“ – Александър Стуб отряза Тръмп

П резидентът на Финландия Александър Стуб казва, че вярва, че неговите приятели могат да се справят с това, което той нарича „твърда любов“. Така че един от големите оптимисти на Европа не крие необичайно мрачната си оценка за това накъде води света президентството на неговия бивш партньор по голф Доналд Тръмп.

Войната с Иран, каза той в ексклузивно интервю, крие риск да предизвика „самопричинена глобална рецесия“, която може да има по-тежки последици за икономиката от пандемията от коронавирус. А тъй като мирните преговори за Украйна изглеждат безсрочно блокирани, конфликти сега бушуват в Европа и Близкия изток.

Стуб просто не иска да го нарече Трета световна война – „все още“.

Като лидер на ЕС с вероятно най-добри лични отношения с Тръмп и като авторитет в международните отношения сам по себе си, финландският президент е влиятелен глас във време на множащи се кризи.

Говорейки пред POLITICO от модерния си президентски апартамент в Хелзинки, Стуб каза, че експерт, на когото има доверие, го е предупредил, че икономическото въздействие на войната с Иран „може да бъде по-лошо от COVID“. Светът, според него, трябва да се вслуша. „Мисля, че сега сме в ситуация, при която това може да бъде самопричинена глобална рецесия. Това показва какво се случва, когато действаш извън рамката на международните правила и норми“, каза Стуб.

Едно нещо, което конфликтът в Близкия изток вече е показал, е колко взаимосвързани са държавите и веригите за доставки с енергийните пазари и геополитиката. „Всичко е свързано с всичко: цената на петрола с цената на газа, с цената на храните, с цената на торовете, с цената на фармацевтичните продукти – списъкът продължава“.

Ето защо, според Стуб, „транзакционният“ подход „Америка на първо място“ към външната политика на администрацията на Тръмп няма да проработи. „Дипломацията рядко е транзакция“, каза той. „Имам предвид, че интересът може да бъде транзакционен, но дори тогава трябва да намериш взаимния интерес.

А това, което виждаме сега, е разпадът на международните институции или правила точно в момент от историята, когато имаме нужда от тях повече от всякога – независимо дали става дума за решаване на конфликти, справяне с климатичните промени, решаване на етични въпроси, свързани с изкуствения интелект или биотехнологиите, или за развитие“.

И, добави той: „Някои хора създават тази илюзия, че можеш да живееш в свят с национални граници и че не сме взаимозависими, а според мен нищо не е по-далеч от истината, както можем да видим в Ормузкия проток в момента. Всички сме засегнати, ако не другаде, то поне на бензиностанцията“.

Говорене, но не и WhatsApp

Стуб има по-добри основания от повечето европейски лидери да знае какво може да направи Тръмп следващия път. Миналата есен той правилно предвиди, че Тръмп ще удари руския президент Владимир Путин с „голяма тояга“, докато мнозина бяха скептични. Строги американски санкции върху руския износ на петрол последваха няколко седмици по-късно.

Но сега Тръмп е облекчил тези санкции, за да смекчи въздействието на войната с Иран върху цените на горивата, подавайки спасителен пояс на напрегнатата руска икономика по време на продължаващата инвазия на страната в Украйна. Притеснява ли се Стуб, че Тръмп губи интерес и може да се откаже от обещанието си да сложи край на войната в Украйна?

„Надявам се, че не. Той е много зает с Иран в момента“, каза Стуб. „По разбираеми причини войната с Иран отнема много от вниманието от това, което се случва в Украйна. В моите очи изглежда, че мирните преговори сега са поставени на пауза“. След три кръга преговори с участието на представители от Вашингтон, Киев и Москва, не се планират нови в близко бъдеще. „Това може да е заради Иран или защото са стигнали до задънена улица“, отбелязва той.

Трябва ли европейските съюзници да се мобилизират, за да помогнат на Тръмп в Персийския залив, както той поиска? В нещо, което едва ли е случайно, Стуб повтаря собствената директна оценка на Тръмп, че Украйна не е проблем на Америка. „Това може да звучи малко грубо, но Иран не е моята война. Украйна е моята война“, каза Стуб.

И все пак, на някакво ниво, двата конфликта вече са свързани – според съобщения Русия помага на Иран да идентифицира американски цели за атака, докато използва дронове, проектирани в Иран, срещу Украйна. Апокалиптичният риск е тези конфликти да ескалират в трета световна война през следващите месеци или години. Стуб не харесва този термин, но и не отрича опасността.

„Да се говори за световна война е нещо голямо, вероятно твърде голямо, за да бъде разбрано от човешкия ум на този етап от развитието на международните отношения. Това, което мога да кажа, е, че след Студената война много от конфликтите бяха локални“, каза той

„Сега виждаме ескалация към регионални войни. Това, което трябва да направим, е да работим 24/7 за деескалация и да се уверим, че тези войни няма да се разпространят допълнително. Проблемът е, че когато няма международни правила и норми, които да направляват поведението ни, конфликтът винаги е зад ъгъла“, категоричен е Стуб.

„Не бих искал да говоря за Трета световна война – все още“, признава президентът на Финландия.

Докато рискът от изправяне пред големи войни на два фронта е реален, Стуб също вижда потенциал Украйна да спечели нови съюзници в Персийския залив и дори в Америка, като предлага своя критичен опит във войната с дронове на държави, които са под атака от Иран. Русия е изстреляла хиляди ирански дронове „Шахед“ срещу Украйна от 2022 г., а украинската армия е отговорила със сложни технологии и техники за защита срещу тях.

„Надявам се американците да разберат, че имат нужда от украинците – повече, отколкото от руснаците. И че Русия е техният основен противник. Така че в този смисъл това може да наклони баланса в правилната посока“, надява се той.

Стуб не вярва, че европейците трябва да се намесват във войната с Иран, докато боевете продължават. Но ако Тръмп поиска помощ за мироопазване в Ормузкия проток, толкова важен за търговията с петрол, може би могат да обсъдят това по-късно.

Говоренето обаче е нещо, което Стуб прави „малко по-рядко“ с Тръмп, отколкото преди. Президентът на САЩ в момента е зает с Персийския залив.„Не правим официални разговори“, каза той. „Правим неформални разговори по мобилния телефон и съобщения. Не използвам WhatsApp“.

Разривът на Запада

Светът се промени през първите три месеца на 2026 г. И Стуб промени анализа си, за да съответства на това. Само преди няколко месеца той публикува книга, в която твърди, че „глобалният Запад“, Европа и Америка, ще защитават ценностите на либералния световен ред. Но според него Америка на Тръмп не проявява интерес.

„Вероятно виждаме не разрив, а пукнатина в трансатлантическото партньорство“, каза той. „Така че глобалният север поема ролята да защитава либералния световен ред, докато глобалният Запад се превръща в САЩ, които са по-транзакционни. Това е просто реалност“.

Стуб е известен с това, че е изключително зает, човек с толкова лични интереси и професионални постижения, колкото и високопоставени приятелства. Той се отказва от потенциална кариера като професионален голфър, за да се насочи към академични изследвания, дипломатическа работа и в крайна сметка политика.

Миналата година той също зае второ място във възрастовата си група на националното състезание по триатлон във Финландия. На 57 години той е запълнил президентския си апартамент в Хелзинки с велосипеди от различни видове.

При посещение в Лондон миналата седмица той тича в Хайд парк с канадския премиер Марк Карни и гледа футбол на Даунинг стрийт с Киър Стармър, след като разглежда изложба с крал Чарлз и си прави селфи с Володимир Зеленски от Украйна. Говори с най-добрия си приятел в политиката, норвежкия премиер, почти всеки ден.

Тази седмица той беше домакин на вечеря за рождения ден на новия либерален нидерландски премиер Роб Йетен (с торта и песен) и след това на среща на върха на 10 лидери в Хелзинки, така наречената Съвместна експедиционна сила, като покани Зеленски и Карни да се включат дистанционно.

Трудно е да си представим лидер, който по-пълно въплъщава вярата си в „печеля-печелиш“ стойността на изграждането на силни съюзи. Стилът му е по-скоро на свръхенергичен атлет, който бързо „среща“ световни лидери, отколкото на традиционна дипломация.

Но сред тази трескава мрежа от контакти има и твърдост у Стуб. Вярен на финландската култура на устойчивост и издръжливост, той няма да се откаже напълно от Америка или да каже, че НАТО е приключило, въпреки заплахите на Тръмп да не защитава европейски държави, които не плащат достатъчно за отбрана.

Може би той черпи сила от метода, който използва, за да издържи при бягане, колоездене или плуване в студените води на Балтийско море. „Всеки, който се занимава с издръжливостни спортове, разбира, че 20% от тренировките са тежки, а 80%а са леки, така максимизираш представянето си“, каза той. „Трябва да действаш леко, за да можеш да действаш силно“.