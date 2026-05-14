Бившият директор на ОП „Гробищни паркове“: Уволнението ми е политически мотивирано и предварително решено

„Наложеното ми дисциплинарно уволнение е незаконосъобразно, предварително подготвено и мотивирано от политически, а не от правни съображения“. Това съобщи бившият директор на Общинското предприятие "Гробищни паркове" Румен Димитров в позиция, разпространена до медиите.

Уволниха дисциплинарно шефа на "Гробищни паркове" в София

От Столичната община съобщиха на сайта си в началото на седмицата, че в резултат от проверка на "Инспекторат за противодействие на корупцията" към Общината, директорът на общинското предприятие (ОП) "Гробищни паркове" Румен Димитров е дисциплинарно уволнен поради незаконосъобразни практики. При проверката е установено незаконосъобразно и непрозрачно разходване на публични средства, неспазване на бюджетната дисциплина, назначаване на хора без необходимото образование и стаж, както и липса на контрол при обработка на лични данни.

В позицията на Румен Димитров пише още, че процедурата по Кодекса на труда е „грубо нарушена“. Работодателят е длъжен реално да изслуша служителя и да обсъди дадените обяснения преди налагане на наказание. В моя случай заповедта за уволнение е била фактически изготвена предварително, докато аз все още пишех своите обяснения, допълни Димитров.

По неговите думи веднага след предоставянето на обясненията заповедта е била връчена, без възможност за разглеждане на изложените аргументи. Бившият директор посочи още, че значителна част от твърдените нарушения са извън преклузивните срокове по чл. 194 от Кодекса на труда. „Законът е категоричен – дисциплинарно наказание може да бъде наложено най-късно до два месеца от узнаване на нарушението от работодателя. Столичната община е знаела за всички действия, договори, назначения и разходи в момента на тяхното извършване, защото ОП „Гробищни паркове“ не е самостоятелно юридическо лице, а специализирано звено на Столична община, което действа от името и за сметка на общината“, пише в позицията.

Заради нарушения: Терзиев освободи ръководството на ОП "Гробищни паркове"

Правилникът на предприятието изрично предвижда, че всички приходи постъпват в бюджета на Столичната община, всички разходи се извършват по правилата на общинския бюджет, а договорите се сключват от кмета на Столичната община или по негово пълномощие. Следователно не може през 2026 г. да се твърди „ново узнаване“ за действия, които са били известни и контролирани от самата община още през 2024 г. и 2025 г., пише Димитров в позицията.

„Налице е опит чрез дисциплинарна процедура да бъдат прехвърлени институционални и административни проблеми върху едно лице, затова ще защитя правата си по съдебен ред и съм убеден, че съдът ще установи незаконосъобразността на това уволнение“, каза още Румен Димитров.