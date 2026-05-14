Мел Гибсън отново откри любовта? Заснеха звездата да се целува с италианска актриса в Рим

С ърцето на Мел Гибсън отново е изпълнено с вълнение. Пет месеца след като раздялата му с Розалинд Рос стана публично достояние, актьорът бе забелязан в Рим в компанията на Антонела Салвучи – зашеметяваща 44-годишна италианска актриса и модел. Двамата не прикриваха близостта си, докато се наслаждаваха на романтиката на италианската столица.

Рос беше партньорка на Гибсън в продължение на девет години и е майка на най-малкия му син. Кадрите обаче, заснети по време на вечерна разходка, показват звездата от „Смело сърце“ да целува новата си страст, да се разхожда прегърнат с нея и да споделя интимни моменти на някои от най-емблематичните места в града.

Романтична нощ под небето на Рим

Вечерта изглеждаше досущ като сцена от филм. Мел и Антонела вечеряха в известния ресторант за морски дарове Micalusi Real Fish, след което се отправиха на обиколка из вечния град. По-късно бяха забелязани в сребрист автомобил, шофиран от самата Салвучи.

Около 23:30 ч. двамата посетиха панорамната площадка „Зодиак“ – популярно място за романтични срещи сред местните, откъдето се открива спираща дъха гледка към силуета на Рим. Те спряха и до фонтана „Аква Паола“, където обективите ги уловиха да споделят страстна целувка.

Въпреки очевидната химия между двете звезди, източници, близки до актьора от „Какво искат жените“, побързаха да охладят страстите. Пред TMZ те заявиха, че Гибсън все още е необвързан, а снимките просто са запечатали приятелско сбогуване преди завръщането му в САЩ. Тази версия обаче трудно се връзва с кадрите на прегърнатата и целуваща се двойка.

Коя е Антонела Салвучи?

Родена в Италия, Салвучи е актриса, модел и водеща с богата кариера в телевизията и модата. Макар да работи предимно в родината си, международната ѝ популярност расте. В социалните мрежи тя има над 100 000 последователи, с които споделя моменти от професионалния си път и пътуванията си.

Наскоро тя бе отличена на наградите Niche Awards Italy 2026 за глобално влияние като международна актриса. Сред последните ѝ изяви е ролята на Клаудия в проекта Sinatra! Eternity, което е поредното доказателство за нейната артистична многостранност.

Любовният летопис на Мел Гибсън

Появата на актьора с Антонела идва в период на лична промяна. През декември бе обявена раздялата му с 35-годишната сценаристка Розалинд Рос. Двамата бяха заедно близо десетилетие и имат 9-годишен син на име Ларс. Според списание People, двойката всъщност е прекратила връзката си тихомълком около година преди официалното изявление.

Личният живот на Гибсън винаги е бил наситен. Актьорът има общо девет деца от три различни връзки:

Робин Мур: Бракът им продължи близо 30 години, като двамата имат седем деца: Хана, близнаците Крисчън и Едуард, Уилям, Луис, Мило и Томас.

Оксана Григориева: Руската пианистка е майка на дъщеря му Лусия.

Розалинд Рос: Майка на най-малкия му син, Ларс.

Дали кадрите от Рим с Антонела Салвучи са просто мимолетен флирт или началото на нова сериозна глава в живота на холивудския ветеран, предстои да разберем.