"Инфлуенсърът на Бог": Карло Акутис ще бъде канонизиран като първия милениал светец

К арло Акутис, италиански тийнейджър, починал от левкемия през 2006 г., ще бъде обявен за светец от папа Лъв XIV на церемония на площада "Свети Петър", на която се очаква да присъстват хиляди вярващи, предаде CNN .

Акутис беше едва на 15 години, когато почина, но по време на краткия си живот той използва своите компютърни умения, за да разпространява съзнанието за католическата вяра, създавайки уебсайт, който документира съобщения за чудеса.

Ватиканът съобщи, че след среща с кардиналите папа Лъв XIV ще канонизира Акутис през септември, заедно с още един светец, Пиер Джорджо Фрасати, който почина през 1925 г. на 24-годишна възраст. Канонизацията на Акутис беше насрочена за 27 април, но беше отложена след смъртта на папа Франциск.

Церемонията на 7 септември ще бъде първата канонизация, извършена под ръководството на папа Лъв XIV.

Акутис, с прозвище "Божият инфлуенсър", събра множество почитатели сред младежите католици. Роденият във Великобритания италиански тийнейджър, който обичал да играе видеоигри, често бива изобразяван с джинси и маратонки. Това е визия, с която новото поколение католици лесно може да се асоциира, пише CNN.

Неговото канонизиране съвпада с проучвания, показващи нарастващ интерес към католицизма сред поколението Z в Обединеното кралство и Съединените щати.

Семейство на светци и математици

Преди церемонията във Ватикана на 7 септември майката на Карло Акутис, Антония Салцано Акутис, разкри, че синът ѝ произхожда от линия на светци и виден математик, според британския вестник The Times, предаде People.

Антония сподели пред изданието, че в семейството има две монахини, които са били канонизирани през 19-ти и 20-ти век. От страна на дядото на Карло по майчина линия, Джулия Салцано е основател на Катехизическите сестри на Свещеното сърце на Исус, разположени близо до Неапол в Италия. Тя почина през 1929 г. и беше канонизирана през 2010 г. от папа Бенедикт XVI, според The Times.

Катерина Волпичели, от страна на бабата на Карло по майчина линия, основава в Неапол Девойките на Пресветото сърце Исусово. Съобщава се, че Волпичели е канонизирана година преди смъртта си през 1894 г.

По бащина линия Карло също е свързан с Паоло Руфини, който е един от най-известните математици в Италия, според изданието. Роден през 1765 г., Руфини е известен с работата си по алгебра и работи като лекар.

„Имаме светски корени и математически корени, и резултатът беше Карло“, каза Антония пред The Times.

Процедурата по канонизация на Църквата изисква две чудеса, приписани на съответната личност, като всяко съобщено свръхестествено събитие преминава задълбочено проучване. През май папа Франциск призна второ чудо, приписано на Акутис. С това беше премахната и последната пречка той да бъде обявен за светец.

Акутис беше беатифициран (провъзгласен за "блажен") през 2020 г. след неговото първо чудо. Той излекува бразилско момче с вродено заболяване, поради което то не можеше да се храни нормално. Момчето оздравяло, след като майка му призовала Акутис да излекува сина ѝ.

Второто чудо, приписано на Акутис, се състои в излекуването на момиче от Коста Рика, претърпяло травма на главата при падане с велосипед във Флоренция, Италия, където то следвало. Майка му съобщила, че се помолила за нейното възстановяване при гроба на Акутис в Асизи.

Майката на Акутис сподели, че синът ѝ помагал на бездомните в Милано и раздавал джобните си пари на хора, останали на улицата.

✝️El Vaticano ha suspendido la canonización de Carlo Acutis, el "santo millenial” que murió en 2006 con 15 años por una leucemia



👉El acto se llevaría a cabo en el contexto del Jubileo de los Adolescentes, un evento esperado con gran emoción por los jóvenes católicos pic.twitter.com/ewTJ3kbu9K — EL ESPAÑOL (@elespanolcom) April 22, 2025

Но как човек става светец – и как Карло постигна това?

Ето всичко, което трябва да знаете:

Какво означава да бъдеш светец?

Всички християни са призвани към святост, но само малцина в историята са официално признати за светци.

В католицизма светец е човек, който се намира в рая, живял е добродетелен живот с героична доблест, пожертвал е живота си за другите или е бил мъченик заради вярата си, и е достоен за подражание.

Папата ще канонизира първи светец от поколение Y

Как човек става светец – и как Карло го направи?

Има четири етапа по пътя към канонизацията:

Етап 1 – "Божи служител"

Постулатор – нещо като застъпник, който "лобира" за кандидата – събира свидетелства и документация и представя случая пред Конгрегацията за делата на светците във Ватикана.

Този процес обикновено започва най-малко пет години след смъртта на въпросния човек.

Карло е отдаден на църквата през целия си кратък живот – получава първо причастие на 7-годишна възраст, редовно посещава ежедневна литургия, моли се с броеница и участва в обожаването на Светото тайнство.

Но най-силен ефект има съчетаването на неговата вяра с технологиите – Карло неофициално получава прозвището "инфлуенсърът на Бог", използвайки компютърните си умения, за да разпространява католическата вяра.

Започва да издава бюлетини за местните църкви, да поддържа енорийския уебсайт, а по-късно и този на академия, свързана с Ватикана.

Карло проявява особен интерес към така наречените евхаристийни чудеса.

Това са събития, считани за чудеса, които се случват около Евхаристията – традиционното име, с което християнската църква обозначава възпоменанието на Тайната вечеря.

Това е моментът, в който вярващите приемат парченце хляб и глътка вино, наричани свето причастие. Смята се, че чрез тяхното приемане Исус Христос влиза във вярващите.

Карло започва да документира такива чудеса в уебсайт, който впоследствие става популярен и е преведен на множество от най-разпространените езици по света.

5/ 300,000 had registered for the canonization of Blessed Carlo Acutis, scheduled for April 27.



Now, it is postponed.



Many are still traveling to Rome. Many are still grieving. pic.twitter.com/K3FoFkqJUA — Fr Joseph Hudson (@acloudofsaints) April 22, 2025

Етап 2 – "Преподобен"

Ако кандидатът е признат за достоен, случаят се препраща на папата, който подписва указ, потвърждаващ неговите "героични добродетели". Човекът вече се нарича "преподобен".

Карло получава това признание през 2018 г., след като църквата официално признава добродетелния му живот. Тялото му е пренесено в светилището "Сантуарио дела Сполиационе" в Асизи – важен обект, свързан с живота на свети Франциск.

Компютърен гений, починал преди 18 години, ще бъде признат за светец

Етап 3 – Блаженство

Кандидатът се обявява за "блажен" – т.е. папата декларира, че починалият човек е в състояние на блаженство – когато в негово име бъде признато и официално потвърдено чудо.

Католическата църква учи, че само Бог извършва чудеса, но светците, за които се вярва, че са при Бога на небето, могат да се застъпват за хората, които се молят на тях.

Обикновено чудесата са медицински необясними изцеления.

Папата ги приема за такива, когато свидетели "потвърдят", че някой е бил изцелен след молитва, а лекари и духовници заключат, че няма медицинско обяснение, че изцелението е било незабавно и трайно.

Ако това се потвърди, кандидатът се обявява за "блажен".

Първото предполагаемо чудо на Карло е изцелението на момче на име Матевус Виана, роден през 2009 г. в Бразилия с тежко вродено увреждане, което му пречи да задържа храна в стомаха си.

Като малък е принуден да живее на витамини и протеинови шейкове, но често повръща след хранене и не може да наддава на тегло.

Според свещеника му Матевус докоснал една от реликвите на Карло в църква и казал: "спри да повръщаш" – действие, което се смята, че го е излекувало.

През февруари 2014 г. семейството му поръчва допълнителни медицински изследвания, които показват, че е напълно излекуван, разказва свещеникът.

През 2019 г. предполагаемото чудо е признато от Ватикана и потвърдено от папа Франциск няколко месеца по-късно, което проправя пътя за беатификацията на Карло през 2020 г.

The Vatican announced April 21, Monday that the canonization of Blessed Carlo Acutis has been postponed following the death of Pope Francis.https://t.co/6rqlg0uR2Q — heraldmalaysia (@heraldmalaysia) April 22, 2025

Етап 4 – Канонизация

За да бъде канонизиран, е необходимо второ потвърдено чудо.

Ако бъде признато, кандидатът може да бъде обявен за светец. Следва официална церемония по канонизация във Ватикана.

Второто чудо, приписвано на Карло, е изцелението на костариканско момиче, учещо в Италия, което претърпява тежка черепно-мозъчна травма.

Майка ѝ разказва, че се е помолила на гроба на Карло след инцидента, призовавайки духа му, което довело до пълното възстановяване на дъщеря ѝ.

Папа Франциск приписва второто чудо на Карло след среща с ръководителя на ватиканския отдел по делата на светците, кардинал Марчело Семераро, през май 2024 г.

Тийнейджър от Великобритания, който лекува болни хора, е обявен за светец от папата

Значими светци

Не е известно с точност колко канонизации е извършила Католическата църква в историята си, но се смята, че те са около 10 000.

В продължение на столетия светците са били обявявани чрез всеобща почит, докато папа Йоан XV извършва първата официална канонизация през 993 г., когато обявява епископ Улрих от Аугсбург за светец.

През последните години канонизациите зачестяват. Покойният папа Йоан Павел II, който ръководи Църквата от 1978 до 2005 г., обявява 482 светци по време на понтификата си – повече от всички свои предшественици взети заедно.

Този рекорд е надминат само два месеца след началото на понтификата на папа Франциск, когато той канонизира над 800 мъченици от Отранто, избити през XV в., защото отказали да се отрекат от християнството.

Оттогава насам папата е обявил още редица значими светци, включително своите предшественици папа Йоан Павел II и Йоан XXIII, съпрузите Луи и Зели Мартен, живели във Франция през XIX в., както и Майка Тереза.

