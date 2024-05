Тийнейджър от Великобритания, който лекува болни хора, е обявен за светец от папата

П апа Франциск канонизира Карло Акутис, тийнейджър, роден във Великобритания, като първия светец от новото поколение.

Акутис, известен със своята дълбока духовност и страст към технологиите, документира евхаристийните чудеса онлайн. Въпреки че се бори с левкемия, неговият добродетелен живот и две посмъртни чудеса доведоха до канонизирането му. Неговата история резонира с младите католици, свързвайки традицията и модерността и подчертавайки вечната природа на светостта в днешната дигитална ера.

В исторически ход за Католическата църква, папа Франциск обяви канонизирането на Карло Акутис, тийнейджър, роден във Великобритания, който почина през 2006 г., което го прави първият светец от новото поколение. Роден в Лондон през 1991 г. в семейство на италианци, Акутис се премества в Милано докато е още дете. Животът му, макар и кратък, е белязан от дълбока духовност и страст към технологиите, които той използва, за да разпространява ученията на католическата вяра.

Карло Акутис развива дълбока любов към Евхаристията от ранна възраст, преданост, която става крайъгълен камък на неговата вяра. Той често е цитиран да казва: „Евхаристията е моята магистрала към небето“, чувство, което капсулира неговия подход към живота и вярата.

Очарованието на Акутис към компютрите го накара да използва уменията си, за да документира евхаристийните чудеса по целия свят, създавайки онлайн база данни, която остава ценен ресурс за вярващите. Въпреки младата си възраст, влиянието на Акутис върху неговата общност беше значително. Той беше доброволец в кухните за бедни, помагаше на децата с домашните и беше известен с добротата си към нещастните. Неговите благотворителни действия се простираха извън непосредственото му обкръжение, тъй като той използваше таланта си, за да помогне на енории и религиозни организации да създават уебсайтове, като по този начин засили тяхното дигитално присъствие.

Животът на Акутис претърпява трагичен обрат, когато той е диагностициран с левкемия на 15-годишна възраст. По време на болестта си той поддържаше положителна нагласа, като често изразяваше готовността си да страда за доброто на другите и за папата. Той почина на 12 октомври 2006 г., но наследството му продължава да вдъхновява мнозина по света.



След смъртта му влиянието на Акутис продължава да расте, което води до признаването на две чудеса, които ще проправят пътя му към светостта. Първият от тях се случи в Бразилия, когато младо момче на име Матеус Виана, което страдаше от вродено заболяване на храносмилателния тракт, преживя пълно изцеление, след като влезе в контакт с реликва от Акутис. Това събитие, което се случи през 2013 г., беше първият знак за застъпничеството на Акутис отвъд гроба.

Второто чудо включва жена от Коста Рика на име Валерия, която е получила тежки наранявания на главата при инцидент с велосипед. С малко надежди, дадени от медицински специалисти, майка ѝ търси утеха в гробницата на Акутис и оставя сърдечна молба за възстановяването на дъщеря си. Като по чудо състоянието на Валерия се подобрява драстично, което ѝ позволява да напусне болницата и да започне рехабилитация.

Тези необикновени изцеления привлякоха вниманието на Ватикана, което доведе до признаването на папа Франциск и последвалото решение за канонизиране на Акутис. Процесът на канонизация започна след смъртта на Акутис, като папа Франциск призна първото чудо, което му се приписва през 2020 г. Това признаване беше значителна стъпка към светостта, изискваща проверка на второ чудо, за да продължи канонизацията.

