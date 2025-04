Инцидент с изтребител на борда на американски самолетоносач в Червено море

Е дин човек е леко ранен при инцидент на борда на американския самолетоносач „Хари Труман“, който в момента се намира в Червено море. Военноморските сили на САЩ заявиха, че изтребител Ф/А-18 се е плъзнал по палубата, докато моряците са го теглили към хангар на кораба, предаде Асошиейтед прес.

Членовете на екипажа на „Хари Труман“, които са били в пилотската кабина и в малък влекач по време на инцидента, са успели да изскочат преди двете машини да паднат в Червено море. Един моряк е леко ранен при инцидента, съобщи американският флот.

„Самолетът е бил теглен към хангара, когато екипът губи контрол над него. Самолетът и влекачът са паднали извън борда“, съобщиха военноморските сили в изявление.

