Поредна атака на хутите по американски самолетоносач

Й еменските хути заявиха, че са извършили ракетно нападение срещу американския самолетоносач "Айзенхауер" в Червено море в отговор на ударите на САЩ и Великобритания по Йемен, предаде Ройтерс, като се позова на говорителя на военното крило на групировката Яхия Сария.

Американски официален представител от сферата на отбраната заяви, че въоръжените сили на САЩ не разполагат със сведения за подобна атака.

САЩ и Великобритания удариха 18 цели на хусите

При шест американско-британски удара са загинали 16 души, а 41 са били ранени, заяви Сария в телевизионно обръщение. Сред атакуваните цели при бомбардировките над провинция Ходейда са били пристанище, радиостанция, лагер и две къщи, добави той

Houthis report attack on US aircraft carrier in the Red Sea.

Ansar Allah military spokesman Yahya Saria said that “the hit was accurate.”

The Houthi Ansar Allah movement attacked the American aircraft carrier Dwight Eisenhower in the Red Sea in response to US and British strikes pic.twitter.com/H1D3lMmeLQ