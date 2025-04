Нараства военната заплаха - нов американски самолетоносач е разположен близо до Иран

Ц ентралното командване на САЩ разпространи видеоклип, на който се вижда как въздушното крило на самолетоносача USS Carl Vinson работи заедно с USS Harry S. Truman в зоната на отговорност в Близкия изток, пише Newsweek .

Защо това е важно

Пристигането на американския самолетоносач USS Carl Vinson в региона е част от голямото струпване на сили преди потенциалната атака срещу Иран, с която президентът Доналд Тръмп заплаши, ако Техеран не постигне споразумение за ядрената си програма с преговорите, които трябва да се проведат през уикенда.

Подсилването на самолетоносача идва и в момент, когато американските сили, водени от USS Harry S. Truman, са насочени срещу подкрепяните от Иран бойци хути, обявени от САЩ за терористична група, които заплашват световното корабоплаване в Червено море.

Какво трябва да знаете

Пристигането на USS Carl Vinson след съобщението на Министерството на отбраната на САЩ, че разполага допълнителни сили в Близкия изток, е индикация както за нарастващото напрежение, така и за възможността за подготовка на потенциален удар срещу ядрената програма на Иран.

Във видеото, публикувано от Централното командване на САЩ, се вижда как самолети излитат от палубите на самолетоносачите и как се зареждат ракети.

Aircraft Carrier USS Carl Vinson (CVN 70) with its air wing consisting of F-35C Lightning IIs works alongside the USS Harry S. Truman (CVN 75) in the U.S. Central Command area of responsibility. pic.twitter.com/c2p4yxmBpj