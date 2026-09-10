Зеленски пристигна на тридневно посещение в Канада

Президентът на Украйна Володимир Зеленски и съпругата му Олена Зеленска пристигат в Калгари, Канада. 9 септември 2026 г.

Володимир Зеленски пристигна в Канада, където ще се срещне с премиера Марк Карни.

Основните теми са укрепването на украинската противовъздушна отбрана, подготовката за зимата и устойчивостта на страната.

Зеленски очаква важни срещи и споразумения, които да задълбочат стратегическото партньорство между Украйна и Канада.

Зеленски пристигна в Канада

Zelensky says his visit to Canada will focus on strengthening Ukraine's air defense, preparing for winter and securing capabilities needed to protect the country. He will meet Prime Minister Mark Carney and says planned agreements will reinforce the strategic relationship between… pic.twitter.com/16v6OJgkWc — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) September 10, 2026

По време на посещението си в Канада украинският президент Володимир Зеленски ще се срещне с канадския премиер Марк Карни. Очаква се разговорите да бъдат насочени основно към защитата на украинското въздушно пространство, подготовката за зимата и укрепването на устойчивостта на страната, съобщи президентът в Телеграм, предаде Укринформ.

„Пристигнах в Канада. Канада беше и остава един от най-близките ни партньори. Ценим цялата подкрепа на канадците и решенията, които помагат на Украйна да остане стабилна и да защитава народа си“, заяви Зеленски.

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Той отбеляза, че по време на посещението му са планирани редица важни срещи и споразумения, „които ще определят посоката на нашето сътрудничество и ще затвърдят вече стратегическото равнище на отношенията ни за години напред“.

„Основният акцент ще бъде върху подкрепата за Украйна в защитата на въздушното ѝ пространство и подготовката за зимата. Ще обсъдим как да укрепим устойчивостта ни, да подкрепим хората и да гарантираме, че Украйна разполага с необходимите способности, за да се защитава“, отбеляза Зеленски.

По думите му първата дама Олена Зеленска ще проведе срещи с филантропи, които подкрепят Украйна, както и ще посети канадски аналози на украинските „Училища на супергероите“.

„Благодаря на всички, които подкрепят Украйна“, написа още той.