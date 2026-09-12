Зеленски заяви, че е готов за разговор с Путин

У краинският президент Володимир Зеленски заяви, че е готов да се срещне с руския президент Владимир Путин по време на среща на върха на Г-20 в Маями. Той каза това в интервю, публикувано днес от германска медия, на фона на засилващите се усилия за прекратяване на конфликта между двете страни.

Попитан от германската медия „Дойче веле“ дали би се срещнал с Владимир Путин в кулоарите на този форум на върха, който ще се проведе през декември, ако и двамата лидери бъдат поканени да участват в него, Зеленски отговори: „Да, разбира се. Трябва да отидем. Трябва да се срещнем, да разговаряме и да вземем решения“.

Русия обяви, че Путин е готов да се срещне със Зеленски

Вашингтон наскоро направи опит да възобнови дипломатическите усилия, които от дълго време са в застой, за прекратяване на войната между Русия и Украйна. През миналия уикенд американските пратеници Стив Уиткоф и Джаред Къшнър посетиха Москва и Киев.

Руският президент Владимир Путин и американският му колега Доналд Тръмп също обсъдиха войната миналата седмица по време на телефонен разговор, който според Кремъл е бил „изключително откровен“.

В интервюто си за германската телевизия, дадено в петък, Зеленски посочи, че посещението на американските пратеници е било „добър сигнал“ и че е важно двамата са посетили както Киев, така и Москва. „Това е знак на уважение към нашия народ“, подчерта той.

Украйна е готова за среща между Путин и Зеленски

Тази година САЩ председателстват Г-20. В началото на септември руският финансов министър Антон Силуанов участва в среща на финансовите министри на Г-20 в Северна Каролина. Днес руското външно министерство заяви, че Москва ще изпрати свои представители на срещата на Г-20, посветена на енергетиката, която ще се проведе следващата седмица в Хюстън в Тексас.