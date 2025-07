Протести срещу Володимир Зеленски заляха Украйна

П резидентът на Украйна Володимир Зеленски подписа законопроект, който според критиците отслабва независимостта на антикорупционните органи в страната, предизвиквайки протести и навличайки международна критика, съобщава Би Би Си (BBC).

Критиците твърдят, че новият закон подкопава авторитета на Националното бюро за борба с корупцията (НАБУ) и Специализираната прокуратура за борба с корупцията (САП), поставяйки ги под контрола на главния прокурор. В обръщение в сряда Зеленски заяви, че и двете агенции ще продължат да „работят“, но трябва да бъдат освободени от „руско влияние“.

След приемането на законопроекта

стотици хора се събраха в Киев за най-големия антиправителствен протест от началото на пълномащабното нахлуване на Русия през февруари 2022 г.

Демонстрации се наблюдаваха и в градовете Лвов, Днепър и Одеса. „Избрахме Европа, а не автокрацията“, гласеше плакат, държан от един демонстрант. „Баща ми не умря за това“, пишеше на друг.

Главният прокурор на Украйна, лоялният на Зеленски Руслан Кравченко, вече ще може да преразпределя разследвания за корупция на потенциално по-отстъпчиви следователи и дори да ги прекратява.

В обръщението си Зеленски критикува ефективността на украинската антикорупционна инфраструктура,

заявявайки, че делата са „лежали в пасив“. „Няма рационално обяснение защо наказателните производства за милиарди са „висели“ от години“, каза той. Той добави, че главният прокурор ще гарантира „неизбежността на наказанието“ за тези, които са нарушили закона.

За критиците на законодателството това противоречи на повече от десетилетие усилия за демокрация и борба с корупцията. Именно такива стремежи доведоха до въстанието на Евромайдана и падането на проруския президент Виктор Янукович през 2014 г., последвано от руската инвазия и смъртта на стотици хиляди хора.

Украинското правителство посочи руското влияние за ограничаване на правомощията на Националната антикорупционна агенция (НБУ).

В деня преди приемането на спорния закон, Службата за сигурност на Украйна и главната прокуратура извършиха претърсвания и арести, насочени към предполагаеми руски шпиони в НАБУ.

Ходът предизвика безпокойство сред западните съюзници на Украйна. Независимата украинска система за борба с корупцията беше създадена по тяхно настояване и под техен надзор преди 10 години. Това беше ключово предварително условие за тяхната помощ и по-силни връзки, тъй като Украйна обяви продемократичен курс на фона на първоначалното нахлуване на Русия през 2014 г.

Women’s faces of the anti-Zelensky protests in Lviv.



While men hide from draft officers, women are leading the revolution.



“Hands off NABU,” “No to authoritarianism,” “The people are the source of power in Ukraine,” and “Shame!” — read the slogans on their posters. pic.twitter.com/J0E7k5v9IW