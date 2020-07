Илън Мъск стана 10-ият най-богат човек в света

В исоката стойност на акциите на Tesla изстреля Илън Мъск още по-високо в списъка на милиардерите, съобщи АФП.

Производителят на електрически автомобили, който постигна големи печалби през последните седмици, претърпя рядък спад в понеделник, като търговията на акциите му завърши с 3.1% по-ниско при 1497.06 долара, след като се повиши до 1794.99 долара по-рано през деня.

Въпреки днешния спад, акциите на Tesla вече нараснаха с цели 258% през 2020 година.

По този начин Мъск стана 10-ият най-богат човек в света с 68,6 милиарда долара богатство, според Bloomberg.

