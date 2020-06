Илън Мъск продаде дома си в Лос Анджелис за $29 млн.

Г лавният изпълнителен директор на Tesla Inc. Илън Мъск e продал дома си в Лос Анджелис за $29 млн., съобщи Reuters.

Имотът е стоял на пазара един месец, като първоначалната цена е била $20 млн.

I am selling almost all physical possessions. Will own no house.