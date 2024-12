Илон Мъск с голяма политическа заявка

М илиардерът Илон Мъск и бившият кандидат за президент Вивек Рамасуами се срещнаха днес с конгресмени републиканци, чиято подкрепа ще им е необходима, за да осъществят мащабни съкращения на разходите, каквито новоизбраният президент Доналд Тръмп поиска от тях да приложат, предаде Ройтерс.

Тръмп назначи двамата предприемачи в специално министерство, което има за цел радикално преразглеждане на разходите на правителството на САЩ, което е похарчило 6,8 трлн. долара през последната фискална година. Мъск си е поставил за цел съкращаване на разходите с 2 трлн. долара, макар че не е казал дали това ще бъде постигнато в рамките на една година или за по-дълъг период.

Двамата ръководители на министерството за правителствена ефективност призоваха да се уволнят хиляди федерални служители, да се намалят регулациите и да се спрат програми, чийто срок на действие е изтекъл като например за здравеопазването на ветераните.

Това може да се окаже по-лесно на думи, отколкото на дело. Всички промени в програмите за ветерани или други популярни програми, които обслужват милиони американци, вероятно ще се сблъскат с ожесточен отпор, а усилията за съкращаване на служители може да нарушат функционирането на всичко - от системата за правоприлагане до контрола на въздушното движение.

„Искаме да му помогнем по всякакъв начин, по който можем. Той има, очевидно мащабна мисия. Всички ние обаче мислим, че начинанието им е отдавна закъсняло", каза пред журналисти след срещата с Мъск сенаторът Джон Тюн, който ще ръководи мнозинство на републиканците в Сената през следващата година.

„Мисля, че просто трябва да сме сигурни, че харчим обществените пари добре“, посочи от своя страна Мъск. Милиардерът, главен изпълнителен директор на производителя на електрически автомобили „Тесла“ и “СпейсЕкс“, обърна внимание само на една конкретна политика, в отговор на въпрос относно данъчни облекчения за електрически автомобили.

„Мисля, че трябва да се отървем от всички данъчни облекчения", каза той.

Компаниите на Мъск се възползват от федерални договори и данъчни облекчения и също подлежат на регулаторен надзор, което поражда опасения, че неговото участие в министерството за правителствена ефективност създава конфликт на интереси.

Рамасуами се срещна отделно с група републиканци от Сената включително Том Тилис, който каза след това, че са обсъдили действия, които правителството на Тръмп би могло да извърши само, а не тези, които биха изисквали законодателство.

Като съръководители на министерството за правителствена ефективност, Мъск и Рамасуами, който е бивш главен изпълнителен директор на биотехнологична компания, вероятно ще трябва да работят с Конгреса, за да осигурят значителни съкращения на разходи и персонал, посочва Ройтерс.

Междувременно изпълняващият длъжността директор на Сикрет сървис Роналд Роу заяви пред работна група в Камарата на представителите (долната камара) на Конгреса на САЩ, че е променил практиките за сигурност на федералната агенция, след като през юли стрелец простреля новоизбрания президент Доналд Тръмп, предаде Ройтерс.

Роу свидетелства пред работна група на Камарата на представителите, съставена от седем републиканци и шестима демократи, която разследва двата неуспешни опита за покушение срещу Тръмп по време на тазгодишната президентска кампания.

Очаква се състава на комисията да гласува за одобрението на окончателния доклад по-късно днес.

"От съществено значение е да признаем сериозността на нашия провал на 13 юли 2024 година. Лично аз нося тежестта да знам, че едва не загубихме едно лице, което бе под наша защита, и че провалът ни струва живота на един баща и съпруг", заяви Роу, свидетелствайки пред комисията.

"Целият този случай представлява израз на неспазване на очакванията и отговорностите на Сикрет сървис", добави той.

След опитите за убийство на Тръмп Сикрет сървис се сблъска с въпроси относно броя на служителите и възможностите за комуникация.

