Какво ни казват изборите в Белия дом за Тръмп 2.0

С едмица след като Доналд Тръмп спечели втори мандат в Белия дом, започнаха да се очертават контурите на новото му президентство.

Новоизбраният президент обяви близо дузина назначения - първите стъпки към попълване на персонала на Белия дом и ключовите правителствени отдели. Той също така направи коментари пред медиите и в социалните мрежи, които подчертават какви ще бъдат приоритетите му след встъпването в длъжност през януари, като се обръща специално внимание на имиграцията и външната политика.

След понякога хаотичното начало на първия си мандат Тръмп полага основите на следващата си администрация с по-ясно дефиниран план - и персонал, готов да го приложи.

Ето какво научихме досега.

Създаване на екип за имиграция с твърда линия на действие

Някои от новооткритите назначения на Тръмп показват, че обещанието на новоизбрания президент да депортира милиони мигранти без документи, живеещи в САЩ, не е преувеличено.

Стивън Милър, който от 2015 г. е близък съветник и автор на речи на Тръмп, е изборът на Тръмп за заместник-ръководител на администрацията на Белия дом по въпросите на политиката. Той вероятно ще оформи всички планове за масови депортации - и ще намали както нелегалната, така и легалната имиграция. По време на първия мандат на Тръмп Милър участва в разработването на някои от най-строгите имиграционни политики на администрацията.

