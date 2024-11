Приятелството им процъфтява: Тръмп и Мъск заедно на изстрелването на ракета SpaceX

Д оналд Тръмп се присъедини към близкия си приятел Илон Мъск, за да наблюдава изпитанието на ракетата SpaceX Starship в Тексас, където процъфтява тяхната приятелска връзка.

Властното дуо беше заснето в приятелска прегръдка, след като силният републиканец пристигна в Браунсвил по-рано във вторник следобед.

Мъск започна да лагерува в Мар-а-Лаго след изборната победа на Тръмп и се обсъждаше дали Тръмп няма да се умори да го има наоколо и да му предлага съвети как да управлява Америка.

Но появата им във вторник беше забележителна проява на близост между двамата - с последици за американската политика, правителството на САЩ, външната политика и дори за възможността хора да достигнат Марс.

Докато пътуваше към Тексас, Тръмп публикува в социалната си мрежа Truth Social: „Успех на Илон Мъск и на великите патриоти, които участват в този невероятен проект!“

Мъск похарчи около 200 млн. долара, за да помогне на Тръмп да победи демократката Камала Харис в президентската надпревара, и получи несравним достъп. Той консултира Тръмп за кандидатите за новата администрация, присъедини се към телефонния разговор на новоизбрания президент с украинския президент Володимир Зеленски и беше избран за съпредседател на консултативна група за намаляване на размера на федералната бюрокрация

Освен политическо влияние, Мъск може да има и някои лични ползи.

Неговата ракетна компания SpaceX има договори за милиарди долари с правителствени организации и има за цел евентуално да създаде колония на Марс.

Той също така е главен изпълнителен директор на Tesla, която произвежда електромобили, и води битки с регулаторните органи по отношение на безопасността на автономното шофиране.

„Тръмп има възможно най-голямо уважение към хората, които нарушават правилата и се измъкват от отговорност“, казва Уилям Галстън, старши научен сътрудник по въпросите на управлението в Института Брукингс, базиран във Вашингтон мозъчен тръст.

„Мъск демонстрира изключителни постижения в това.“

На всичкото отгоре Мъск е собственик на компанията за социални медии X, официално известна като Twitter, която той използва като влиятелен перчем за популяризиране на Тръмп и неговата програма.

„Спрете блатото!“, написа той във вторник, като сподели предупреждение, че утвърдени интереси във Вашингтон се опитват да подкопаят Тръмп преди встъпването му в длъжност.

Преди изборите Мъск отхвърли идеята, че очаква някакви услуги в замяна на това, че е подкрепил Тръмп в президентската надпревара.

„Няма никакво quid pro quo“, написа той в X през септември.

„С администрацията на Тръмп можем да осъществим мащабна правителствена реформа, да премахнем бюрократичната бумащина, която задушава страната, и да отключим нова ера на просперитет.“

Въпреки това Тръмп не е отишъл никъде без Мъск през двете седмици след победата над Харис.

Мъск се присъедини към Тръмп на среща с републиканците от Камарата на представителите във Вашингтон и седна до него на мач от Ultimate Fighting Championship в Ню Йорк.

Пътуването до Тексас за изстрелването на ракетата ще бъде третото излизане на Тръмп извън Флорида след изборите.

Голяма част от дейността на Тръмп се осъществява при малък публичен достъп на пресата.

За разлика от своите предшественици той е предпочел да не прави редовно плановете си за пътуване или събитията си достъпни за журналисти.

Отношенията между Тръмп и Мъск не винаги са били толкова близки.

Преди две години Тръмп се подиграваше на Мъск в речите си, а Мъск казваше, че е време Тръмп да окачи шапката си и да отплава към залеза.

Тръмп щеше да бъде на 82 години в края на мандата, което е твърде много, за да бъде главен изпълнителен директор на каквото и да било, камо ли на Съединените американски щати, написа Мъск в социалните мрежи. Но Мъск бързо подкрепи Тръмп, след като бившият президент оцеля при опит за убийство през юли. Той бързо се превърна в централна фигура в орбитата на Тръмп, като на моменти изглеждаше по-скоро като негов вицепрезидент, вместо Джей Ди Ванс.

Тръмп започна да се хвали с постиженията на Мъск по време на предизборните митинги, като например когато ракетата носител за многократна употреба „Старшип“ се върна в кулата за изстрелване и беше уловена от механични ръце.

Мъск беше с Тръмп в курорта му Мар-а-Лаго в нощта на изборите и прекара голяма част от двете седмици след това там.

Внучката на Тръмп Кай Тръмп публикува снимка, на която е с Мъск в един от голф курортите на Тръмп, като написа, че Мъск „постига статут на чичо“.

Миналата седмица Мъск се появи в златната бална зала в Мар-а-Лаго, седнал в центъра на залата като почетен гост на събитие.

В изказването си на събитието с черна вратовръзка Тръмп заяви, че коефициентът на интелигентност на Мъск е толкова висок, колкото може да бъде, и го похвали като „наистина добър човек“.

„Той изстреля ракета преди три седмици и след това отиде в Пенсилвания, за да води кампания, защото смята, че това е по-важно от изстрелването на ракети, които струват милиарди долари“, каза Тръмп.

Той се пошегува с постоянното присъствие на Мъск в Мар-а-Лаго, като каза: „Той харесва това място. Не мога да го изкарам оттук.“

И добави: „И знаете ли какво, на мен ми харесва да го имам тук.“

Мъск беше толкова приветстван от тълпата на Тръмп, че беше поканен да говори на сцената на събитието след Тръмп, в което говори за победата на новоизбрания президент, сякаш е негов съотборник.

„Обществото ни даде мандат, който не може да бъде по-ясен“, каза Мъск за резултатите от изборите.

