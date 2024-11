Мъск с остри критики към австралийското правителство

А мериканският милиардер Илон Мъск, който е собственик на социалната медийна платформа "Екс“, критикува Австралия за планираната забрана на социалните медии за деца под 16-годишна възраст, предаде агенция Ройтерс.

Лявоцентристкото правителство на Австралия внесе в парламента законопроект за забрана на социалните мрежи за децата под 16-годишна възраст. Законопроектът предвижда глоба до 49,5 млн. австралийски долара (30,5 млн. евро) за социалните платформи, ако бъдат засечени системни нарушения.

Elon Musk has discovered the Australian government's push to ban under 16s from social media (including this website) pic.twitter.com/dGkGTo7xSj