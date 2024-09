“Игра на жертва”: Напрежението между Китай и Филипините се нажежава до критични нива

К атер на филипинската брегова охрана напусна водите в близост до оспорван обект в Южнокитайско море след няколкомесечно противопоставяне с Китай, а китайските държавни медии се похвалиха, че страната е „осуетила“ целите на съседите си в оспорвания обект.

BRP Teresa Magbanua/„Тереза Магбануа“ (кораб 9701 на филипинската брегова охрана), един от най-големите плавателни съдове във флота на бреговата охрана на американския съюзник, беше принуден да напусне плитчината Сабина на островите Спратли, след като китайските сили блокираха опитите за попълване на запасите на кораба, което Манила определи като хуманитарна катастрофа.

Необитаемата нископланинска точка се намира в международно признатата изключителна икономическа зона на Филипините и само на 75 мили от Палаван. Съгласно Конвенцията на ООН по морско право, която е ратифицирана и от двете държави, изключителната икономическа зона е зона с дължина 200 морски мили, простираща се от бреговата линия, в която държавата има изключителни права върху природните ресурси.

Филипините се подготвят за “най-лошия сценарий“

Първоначално „Тереза Магбануа“ беше разположена на мястото през април, след като там бяха открити големи количества натрошени корали, което предизвика опасения, че Китай цели да изгради изкуствен остров, подобен на няколко, които изгради и милитаризира в края на 2010 г. Данните от проследяването на кораба, цитирани от U.S. Naval Institute News, показват, че корабът се е оттеглил от атола в петък, преди да отплава на изток в море Сулу, от другата страна на Палаван.

През последните седмици Китай разгърна своята брегова охрана и паравоенни кораби на „Морската полиция“, за да поддържа блокадата си. На кадри, публикувани от двете страни, се вижда как китайски кораби таранират не само плавателни съдове, които се опитват да изпълняват снабдителни мисии, но и самия 318-метров кораб „Тереза Магбануа“.

„Макар да беше ангажиран с мисията си на плитчината Ескода, „Тереза Магбануа“ беше принуден да се върне в пристанището поради неблагоприятни метеорологични условия, изчерпани запаси от стоки от ежедневна необходимост и необходимостта от евакуация на персонала, нуждаещ се от медицинска помощ“, написа в неделя говорителят на филипинската брегова охрана Джей Тариела в X, използвайки филипинския термин за плитчината Сабина.

Four Philippine Coastguard personnel from BRP Teresa Magbanua are transported. They are degydrated from lack of supplies due to Chinese blockade @gmanews @24OrasGMA pic.twitter.com/y8p57A4BMh