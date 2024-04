Филипините се подготвят за “най-лошия сценарий“

Ф илипините заявиха, че флотът им се подготвя за “най-лошия сценарий“ в Южнокитайско море, за да противодейства на Китай на фона на нарастващото военно напрежение в спорните води.

Високопоставен служител, натоварен със засилването на морската сигурност в Западнофилипинско море, каза, че войските на източното крайбрежие “проучват всички възможности“. Правителството на Фердинанд Маркос младши обаче е посъветвано да запази фокуса си върху дипломацията за разрешаване на конфликта.

“Готови сме за това, което ще направят. Войските, разположени в Sierra Madre, са подготвени за най-лошия сценарий. Проучваме всички варианти. Неприемливо е, ако възнамеряваме да спрем мисията за снабдяване“, казва вицеадмирал Алберто Карлос.

Китай: САЩ сериозно подкопават регионалния мир и стабилност

BRP Sierra Madre е кораб, който се намира върху оспорваната Втора Томасова плитчина в Южнокитайско море. Районът е бил мястото на поредица от ескалиращи конфронтации. Филипините казват, че са имали право да провеждат мисии за снабдяване на войските на кораба.

Филипините умишлено хвърлиха котва в този район през 1999 г., за да отстояват претенциите си за суверенитет върху атола. Китай претендира за суверенитет над по-голямата част от Южнокитайско море, желание, което навлиза в изключителните икономически зони (ИИЗ) на Виетнам, Филипините, Малайзия, Бруней и Индонезия. Приземеният филипински транспортен кораб е на около 190 км от филипинския остров Палаван, предава The Independent.

Забележките на Алберто Карлос дойдоха, когато Съветът за национална сигурност (NSC) на президента Маркос младши подчерта необходимостта от изчерпване на всички дипломатически мерки за разрешаване на ескалиращото напрежение с Китай.

Миналата седмица Маркос младши каза, че Филипините ще приложат неуточнени мерки срещу "незаконни, принудителни, агресивни и опасни атаки" от страна на китайската брегова охрана в Южнокитайско море.

Philippines preparing for ‘worst case scenario’ in South China Sea: National Security Council emphasises need to exhaust ‘all diplomatic measures’ to resolve escalating tensions https://t.co/lmaWTpwQLd #Marsec #MaritimeSecurity #News pic.twitter.com/UBdk6HdkyJ