Напрежението в Южнокитайско море расте: Филипините привикаха китайски дипломат

Ф илипините извикаха втория по ранг китайски дипломат в Манила тази сутрин, за да протестират срещу използването от Пекин на водни оръдия срещу филипински плавателни съдове в оспорвана плитчина на Южнокитайско море. Манила определя тези китайски действия като тормоз и „опасни маневри“, предаде Ройтерс.

Министерството на външните работи съобщи, че заместник-ръководителят на мисията е бил извикан, за да изслуша 20-ия по ред протест на Филипините срещу Китай през тази година, и поредния от 153-те протеста на сегашната администрация, във връзка с поведението на бреговата охрана и риболовните кораби, които Манила определя като „милиция“.

„Филипините протестират срещу тормоза, (…) блокадата, опасните маневри, използването на водни оръдия и други агресивни действия на китайската брегова охрана и китайската морска милиция“, се казва в изявлението, в което се настоява китайските кораби незабавно да напуснат водите.

Филипините обвиниха Китай, че повишава напрежението в Южнокитайско море, след като във вторник бреговата охрана на страната използва водно оръдие и повреди два нейни кораба, докато пътуваха към плитчината Скарбъро, за да помогнат на филипинските рибари.

Плитчината, която е окупирана от Китай от повече от десетилетие, от години е повод за спорове между Филипините и Китай. Напоследък напрежението там ескалира, тъй като Филипините възприемат по-настъпателен подход в спорните райони, като същевременно укрепват съюза си със САЩ и Япония.

Плитчината, която е основен риболовен район, използван от няколко държави, и е близо до основни морски пътища, попада в изключителната икономическа зона на Филипините, но за нея претендира и Китай, въпреки че нито една държава няма суверенитет над плитчината.

