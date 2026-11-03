Моряк загина при удар срещу петролен танкер край бреговете на Оман

Индийски моряк е бил убит при нападение с дрон срещу петролен танкер край бреговете на Оман. Инцидентът е поредният в серия от атаки, които застрашават ключови морски маршрути на фона на ескалиращото напрежение в Близкия изток.

Всеки подобен инцидент не е изолиран акт, а част от по-голяма геополитическа картина. Нападенията срещу цивилни кораби в този стратегически важен коридор имат пряко отражение върху глобалната търговия и сигурност, като въвличат и държави като Индия, която играе ключова роля в световното мореплаване.

Подробности за нападението и реакцията

Атаката е била извършена с „неидентифициран летателен апарат“ срещу индийския съд „Ал Джустифи“, съобщи индийското Министерство на морското дело, цитирано от "Франс прес" БТА. На борда на танкера е имало 14-членен екипаж.

В официално изявление министърът на морското дело на Индия, Сарбананда Соновал, потвърди трагичната новина. „Тринадесет моряци са евакуирани от оманската брегова охрана, но със съжаление съобщавам, че един от нашите моряци - Гандхарт Нахим Аджидж, родом от щата Гуджарат, е починал от раните си“, заяви той.

По-широкият контекст на морската сигурност

Значението на инцидента се подсилва от факта, че Индия е една от водещите държави по брой моряци в световното търговско мореплаване. Според правителствени статистики, към 2025 г. се очаква броят им да надхвърли 320 000, което обяснява защо индийски граждани често се оказват засегнати от подобни атаки.

Нападението не е прецедент. Според наличната информация, няколко индийски граждани са били убити по време на продължаващите военни операции в Близкия изток от началото на американско-израелските удари срещу Иран през февруари. Това показва пряката връзка между регионалните конфликти и сигурността на международните екипажи.

В отговор на зачестилите инциденти, Министерството на външните работи на Индия многократно е осъждало ударите срещу цивилни кораби. Ню Делхи призовава страните в конфликта стриктно да зачитат свободата на корабоплаване в региона - принцип, който е фундаментален за световната икономика.