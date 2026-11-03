Поколението Z на бунт: Какво стои зад вълната от младежки протести в Европа

В ълна от младежки протести залива Европа, обединявайки стотици хиляди млади хора от Париж до Белград в общ гняв срещу икономическата несигурност и политическото безразличие. Това не са изолирани прояви, а симптом за дълбока криза на доверието в система, която според Поколението Z не им предлага бъдеще.

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В основата на недоволството стоят проблеми, които резонират в целия континент: бързо растящи разходи за живот, недостъпни жилища, несигурни работни места и ерозиращо доверие в институциите. Според европейско проучване, публикувано през 2025 г. и цитирано от NOVA, 40% от хората на възраст между 16 и 30 години посочват поскъпването като основно притеснение. Данните показват още, че сред 92,7 милиона души в ЕС, изложени на риск от бедност, най-уязвими са младежите между 18 и 24 години, като при тях делът достига 26,3%.

От френската искра до общоевропейския огън

Искрата на настоящата вълна беше запалена в средата на септември във Франция, когато гимназисти излязоха на улицата с искания за по-добри условия в училищата, съобщава „Франс прес“, цитирана от БГНЕС. Протестите бързо ескалираха и достигнаха своя връх на 17 октомври, когато най-малко 550 000 души демонстрираха в цялата страна. „Това е европейско движение, но Франция послужи като катализатор“, коментира историкът на социалните движения Силвен Булук.

Недоволството бързо се разпространи. В Гърция над 10 000 души се присъединиха към протести, носейки плакати с лозунги на гръцки и френски. Демонстрации обхванаха още Белгия, Испания, Италия и Германия, където към икономическите тревоги се добави и безпокойството от възможното възстановяване на военната служба. „Проблемите са общи между различни европейски страни“, отбелязва Филипос Армен, студент по физика в Солун.

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Икономическа несигурност и междупоколенческа пропаст

Според белгийския социолог Жофроа Плейер от Католическия университет в Лувен, причината е, че „младите хора се оказват лице в лице с модел, който е останал без сили“. За тях дипломата отдавна не гарантира стандарта на живот, който са имали родителите им, а перспективата често е за несигурна и нископлатена работа. Политологът Мариам Мартинес-Баскунан от Автономния университет в Мадрид допълва, че „недоволството се подхранва повече от несигурността, отколкото от бедността“.

Това усещане се подхранва от конкретни икономически реалности. Във Франция, например, хората над 60 години представляват около една четвърт от населението, но притежават 60% от богатството на страната, според данни на изследователския институт OFCE, цитирани от „Ройтерс“. Същевременно правителствен доклад от октомври показва, че между 2000 и 2023 г. разходите за пенсии са се увеличили като дял от икономиката, докато тези за образование са намалели.

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„Никой не ни чува“: Гласът на протестиращите

„Ако ние горим, ще горите и вие с нас!“. Тези думи, вдъхновени от филма „Игрите на глада“, са изписани на плаката на 19-годишната Мая Гурдел от Брюксел и се превръщат в символ на гнева на поколението. „Мисля, че най-голямата вреда, която тази управляваща класа нанесе на моето поколение, е, че ни отне дори способността да си представяме бъдещето, да мечтаем“, казва 21-годишната студентка Киара от Милано пред „Ройтерс“.

Младите хора описват рушащи се училища и недостиг на персонал, като 17-годишният Билал Нарджиси от предградие на Париж разказва за плъхове и срутил се покрив в двора на своето училище. Общото усещане е, че възрастните „ни третират като деца, но не ни слушат“. Според Мая Гурдел, медийното внимание е дошло едва след като протестите са станали по-радикални. „Опитахме се да действаме мирно. Никой не ни чу“, споделя тя.

В Албания недоволството е насочено срещу корупцията и липсата на перспектива, като студентите обвиняват правителството на премиера Еди Рама в бездействие. „Ако попитате студент в Албания къде вижда бъдещето си, всички ще отговорят: извън тази страна“, казва 19-годишната студентка по архитектура Джике Курти.

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Политическите последици: От улицата до урните

Най-значимият политически резултат от младежкото недоволство дойде от Сърбия. След близо две години на студентски демонстрации срещу корупцията, протестното движение постигна изборен успех, довел до поражението на дългогодишния лидер Александър Вучич, отбелязва „Ройтерс“. „Имам усещането, че най-накрая преминахме от протестите към отговорността“, коментира студентката Сташа Пилетич.

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Тази протестна вълна се развива в особено чувствителен момент. През следващата година в Испания, Франция, Италия и Гърция предстоят ключови избори, които могат да бъдат силно повлияни от мобилизацията на младите гласоподаватели. Усещането за несправедливо общество, в което шансовете все повече зависят от произхода, превръща Поколението Z – родените между 1997 и 2012 г. – в непредвидим, но потенциално решаващ политически фактор.