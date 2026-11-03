От роботи прахосмукачки до коли: Как Китай изпревари Запада

О т екшън камери и смартфони до електромобили и роботи прахосмукачки - китайските марки набират популярност по целия свят. Какво стои зад този възход и могат ли европейските конкуренти да им се противопоставят, пише Deutsche Welle.

Помните ли времената, когато GoPro бе синоним за екшън камера? В разцвета си през 2015 година американската компания доминираше на пазара с около 6,6 милиона продадени бройки за една година и пазарен дял от над 70 процента. Днес тя се бори за оцеляване .

Причината е в конкуренцията от Китай: основните съперници на GoPro са компаниите DJI и Insta360, които навлязоха на пазара на екшън камери съответно през 2019 и 2021 година. Днес те имат пазарен дял от над 90 процента в продажбите на портативни смарт камери.

Александър Ханеман редовно използва екшън камери, когато е на път с мотора си. Преди около две години преминал от GoPro към Insta360. "Качеството е много по-добро от това на GoPro, дори когато ускорявам и влизам в завои със скорост около 80 километра в час", споделя той пред ДВ.

Нарастващото технологично предимство на Китай

GoPro не е единственият пример. От около 2010 година насам много китайски марки не само наваксаха, но и надминаха някогашните доминиращи западни конкуренти в цялата индустрия на потребителските технологии - от смарт телевизорите до роботизираните прахосмукачки.

Отминаха времената, когато "Произведено в Китай" беше синоним на евтини, масово произвеждани продукти. "Китай и днес продължава да произвежда достъпни продукти, но те са и с високо качество", казва канадският предприемач Крис Перейра, който от над 20 години живее в Китай.

По думите му, в резултат от тази комбинация днес повече от половината от новите потребителски технологични продукти в света идват от китайски доставчици. Почти две трети от всички продадени миналата година електромобили са произведени от компаниите BYD, Xpeng и други китайски автомобилостроители, които изпревариха утвърдени играчи като американската Тесла. На пазара на роботи прахосмукачки китайските марки също заемат доминираща позиция, а на американската компания iRobot - пионер в тази област - ѝ е все по-трудно да се конкурира с тях.

Как китайските компании изпреварват западните си конкуренти

Перейра, чиято консултантска фирма iMpact помага на китайски компании да навлязат на чуждестранните пазари, приписва успеха на Китай на ожесточената вътрешна конкуренция в градове като Шенжен, Ханджоу и Шанхай; на силно интегрираните вериги на доставки и на бизнес културата, ориентирана към постигането на резултати, която позволява на компаниите да въвеждат иновации и да реагират бързо на възникващите проблеми.

Други ключови причини за конкурентното предимство на Китай са безпрецедентната индустриална автоматизация, стратегическото използване на изкуствен интелект в производството, гъвкавостта на регулаторните органи, както и относително евтината работна ръка, което заедно води до значително по-ниски производствени разходи и много по-бързи иновационни цикли в сравнение с най-развитите икономики в света.

В Европа нямат доверие на китайските стоки

Джоуи Ченг, заминал преди повече от 20 година за САЩ, за да прави докторантура, е запознат както с американските потребители, така и с китайските производители. Макар неговата стартъп фирма да е със седалище в САЩ, почти цялото производство се осъществява в Шенжен. Там се произвежда голяма част от хардуера и потребителската електроника в света.

"Веригата за доставки в Шенжен е незаменима за намаляването на разходите и бързото разработване на продукти. Стартъпът трябва максимално бързо да пусне продукта си на пазара, иначе просто няма да оцелее", казва Ченг.

Въпреки че потребителите обръщат все по-голямо внимание на китайските компании, известни опасения остават. Според скорошно проучване, над 90 процента от европейските потребители нямат доверие на китайските компании, що се отнася до личните им данни. Най-силно изразено е това недоверие сред германците.

Надин е германска травъл блогърка, която използва в работата си техника на DJI и Insta360, но вкъщи избягва подобни устройства, произведени в Азия. "Моята прахосмукачка робот е от германски производител и причината е проста - така мога да бъда сигурна, че данните се обработват в съответствие с разпоредбите в Германия. В крайна сметка производителите имат пряк достъп до камерата", казва тя, визирайки случаи, в които злонамерени лица са успели да получат достъп до видео и аудио данни от прахосмукачки роботи.

Според Перейра, китайските компании, които искат да навлязат на чужди пазари, трябва да платят своеобразен "данък доверие". "Липсата на доверие означава, че те трябва да бъдат изключително конкурентоспособни - както по отношение на качеството на продуктите, така и по отношение на цената, за да бъдат избрани от пазара."

Този дефицит на доверие може да бъде преодолян чрез физическо присъствие на чуждите пазари. Пример за това е първият завод на BYD за леки автомобили в Европа, който се очаква да бъде открит в Унгария до края на годината.

Китайските компании настояват, че спазват правилата на ЕС за защита на данните. Въпреки това, националните закони за сигурност в САЩ и Китай могат да задължат фирмите да предоставят данни на властите, а според германските власти възможността за наблюдение на преноса на данни от европейски сървъри към локации в чужбина е изключително ограничена.

Освен опасенията, свързани със сигурността на данните, китайските производители на потребителска електроника са обект на критики и поради подозрения в шпионаж и други рискове - например във връзка със "свързани" (мрежово интегрирани) устройства, като например електрическите превозни средства.

Очертава ли се нова търговска война с Китай?

Водени от съображения за сигурност, търговски дефицити и мащабното пазарно господство на Китай, Съединените щати и редица други западни държави наложиха мита и строги ограничения върху китайски стоки и компании, като същевременно създадоха и "черни списъци". В края на юли администрацията на президента Тръмп забрани вноса на хуманоидни роботи, произведени извън територията на САЩ.

Представител на китайския производител на роботи Primebot заяви пред ДВ, че всички китайски компании за потребителска електроника усещат последиците. "Може да потърсим сътрудничество с местна американска компания. Друго възможно решение е изграждането на завод там", каза той.

Европейските държави и ЕС също обмислят въвеждането на допълнителни мита за китайските компании. А Крис Перейра прогнозира, че митата ще ускорят две тенденции при китайските фирми: пренасяне на по-голяма част от производството в чужбина и засилен стремеж към конкуренция с водещите западни марки чрез предлагане на стоки от висок клас.

"Щом митата заличат ценовото предимство в ниския ценови сегмент, единствената възможност за печалба остава във високия сегмент. Така китайските марки все по-често влизат в пряка конкуренция с утвърдени западни марки, за които доверието на потребителите е ключов фактор за успеха."

Предизвикателствата пред европейските компании

Икономическото господство на Китай нараства, а западните компании отчаяно се опитват да запазят своята конкурентоспособност. Каз Мърчант, който работи за британска фирма, занимаваща се с внос и износ на IT оборудване, смята, че особено малките предприятия трябва да намерят своя географска ниша. "Те трябва да предложат уникална характеристика на продукта - нещо, което Китай не предоставя в даден регион, или пък да установят партньорство с китайска компания", препоръчва той.

Според Крис Перейра едно от сериозните предизвикателства, пред които е изправена Европа, е свързано с оперативността на регулаторните органи. "Китайските регулатори дават ясни и незабавни отговори за това какво е допустимо. Тази бързина позволява на компаниите да се развиват и да постигат успех на чуждите пазари", обяснява той. "Ако се налага да чакате седмици за отговор, рискувате да загубите клиенти", допълва канадският предприемач.