„Превръща в пепел цели зони“: Северна Корея тества касетъчни крилати ракети

С еверна Корея е извършила тест с касетъчна бойна глава за стратегически крилати ракети, съобщи агенция КЦТА.

Тестът е бил проведен в понеделник, уточни севернокорейската агенция.

Бойната глава е „способна да превърне в пепел взетата на прицел зона от 5 до 6 хектара (50 до 60 декара) с максималната си мощност“, информира още КЦТА.

ДПА отбелязва, че тези твърдения не могат да бъдат потвърдени чрез независими източници.

Северна Корея извърши в събота тест с касетъчна бомба, която може да се монтира и на тактически балистични ракети.

На Пхенян е забранено да изстрелва балистични ракети според редица резолюции на Съвета за сигурност на ООН.

Серия от изпитания и геополитическо напрежение

Новият опит идва само броени дни след като в събота Пхенян изпробва по-голяма касетъчна бойна глава (тип „Стандарт 2“), предназначена за тактически балистични ракети, за която бе обявено, че може да опустоши площ от 120 до 130 декара.

Военните инженери на страната подчертават, че целта е до края на годината севернокорейската армия да бъде оборудвана с различни типове специализирани касетъчни бойни глави в зависимост от оперативните нужди.

Напрежението на Корейския полуустройство остава изключително високо. Северна Корея има категорична забрана за изстрелване и тестване на балистични ракети според редица резолюции на Съвета за сигурност на ООН, но режимът продължава интензивното си превъоръжаване.

Южнокорейското командване отчита нарастващ брой ракетни пускове през последните седмици - включително едновременно изстрелване на близо 10 ракети по-рано този месец, проведено по време на дипломатическото посещение на германския канцлер Фредрих Мерц в Сеул.