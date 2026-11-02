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„По дяволите, нямаме време!“: Запис разкри ужаса преди самолетна катастрофа с 9 жертви във Флорида

Катастрофата с частния Learjet 60 край Палм Бийч отне живота на 9 души и остави гигантски кратер в жилищен район

2 ноември 2026, 11:04
„По дяволите, нямаме време!“: Запис разкри ужаса преди самолетна катастрофа с 9 жертви във Флорида
Източник: iStock

А удиозапис от връзката с въздушния контрол разкри смразяващите последни моменти от борда на частния бизнес самолет, преди той да падне вертикално и да избухне в пламъци в квартал за сглобяеми къщи във Флорида. При трагедията са загинали всички 9 души на борда, пише The Post.

„По дяволите, нямаме време!“, чува се да крещи жена от екипажа към диспечерите малко преди машината Learjet 60 да се забие с висока скорост в земята.

Случилото се е записано в ранния следобед в неделя (1 ноември 2026 г.). Частният самолет е изпълнявал полет от Остин, Тексас, към Бахамските острови.

От „управляем лед“ до катастрофално падане

Малко преди инцидента пилотът докладва на контролната кула в Маями за умерена турбуленция и „лек, управляем лед“ по корпуса. Изведнъж обаче ситуацията излиза от контрол и екипажът предава спешен сигнал за помощ (Mayday).

  • Пилот: „Спускаме се към 2400 метра - Mayday, Mayday! Падаме с 3000 метра в минута!“
  • Пилот: „Намираме се в състояние на превишена скорост, падаме с 6000 метра в минута! Ще се разбием в земята!“
  • Диспечер: „Ноември 2 Браво Делта, с вас съм, говорете ми!“
  • Екипаж: „Падаме с близо 6700 метра, наклонени сме на 60 градуса... погледнете отвън... Нямаме време!“

Секунди по-късно връзката прекъсва.

„Изглеждаше като ракета“

Самолетът се е срутил в района на Грийнейкърс (окръг Палм Бийч), на около 14 километра от имението Мар-а-Лаго на Доналд Тръмп. Преди да се врeже в земята, машината е закачила дърво и е скъсала електропроводи.

Очевидци описват взрива като опустошителен, а звукът от удара бил „като от ракетен удар“. Губернаторът на Флорида Рон Десантис заяви на мястото на събитието: „Беше катастрофална самолетна катастрофа. Изглеждаше като падаща ракета и остави огромен кратер на пътя“.

По информация на транспортния секретар Шон Дъфи всички 9 души на борда са загинали. По чудо, въпреки че машината е паднала в непосредствена близост до жилищни къщи и преминаващи автомобили, към момента няма данни за загинали или ранени граждани на земята.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Федералната авиационна администрация (FAA) и Националният борд за безопасност на транспорта (NTSB) разследват причините за катастрофата.

Източник: The Post    
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