„По дяволите, нямаме време!“: Запис разкри ужаса преди самолетна катастрофа с 9 жертви във Флорида

А удиозапис от връзката с въздушния контрол разкри смразяващите последни моменти от борда на частния бизнес самолет, преди той да падне вертикално и да избухне в пламъци в квартал за сглобяеми къщи във Флорида. При трагедията са загинали всички 9 души на борда, пише The Post.
„По дяволите, нямаме време!“, чува се да крещи жена от екипажа към диспечерите малко преди машината Learjet 60 да се забие с висока скорост в земята.
Случилото се е записано в ранния следобед в неделя (1 ноември 2026 г.). Частният самолет е изпълнявал полет от Остин, Тексас, към Бахамските острови.
Haunting final message from Learjet as it plummeted in Florida with 9 aboard: 'We're out of time' https://t.co/cUZgz87QlO https://t.co/e8v7NptkNa— New York Post (@nypost) November 1, 2026
От „управляем лед“ до катастрофално падане
Малко преди инцидента пилотът докладва на контролната кула в Маями за умерена турбуленция и „лек, управляем лед“ по корпуса. Изведнъж обаче ситуацията излиза от контрол и екипажът предава спешен сигнал за помощ (Mayday).
- Пилот: „Спускаме се към 2400 метра - Mayday, Mayday! Падаме с 3000 метра в минута!“
- Пилот: „Намираме се в състояние на превишена скорост, падаме с 6000 метра в минута! Ще се разбием в земята!“
- Диспечер: „Ноември 2 Браво Делта, с вас съм, говорете ми!“
- Екипаж: „Падаме с близо 6700 метра, наклонени сме на 60 градуса... погледнете отвън... Нямаме време!“
Секунди по-късно връзката прекъсва.
„Изглеждаше като ракета“
Pilot’s final cockpit audio leaks: “Look outside Jack… holy f*ck we’re out of time” as Learjet plummets 27,000 feet in one minute and crashes in Florida. https://t.co/9b1kqQ8Mu3— Chris Ripa (@CHRISsW0RLD) November 1, 2026
Самолетът се е срутил в района на Грийнейкърс (окръг Палм Бийч), на около 14 километра от имението Мар-а-Лаго на Доналд Тръмп. Преди да се врeже в земята, машината е закачила дърво и е скъсала електропроводи.
Очевидци описват взрива като опустошителен, а звукът от удара бил „като от ракетен удар“. Губернаторът на Флорида Рон Десантис заяви на мястото на събитието: „Беше катастрофална самолетна катастрофа. Изглеждаше като падаща ракета и остави огромен кратер на пътя“.
Thousands of people watched the video of the Florida jet crash and asked the same thing: where’s the plane? Here’s why you can’t see it: • It fell almost straight down. Unofficial flight tracking shows the Learjet dropped from over 35,000 feet nearly vertical, possibly at several hundred miles per hour. • It shattered on impact. Planes are mostly lightweight aluminum, and hitting the ground nose-first at that speed breaks a jet into thousands of small pieces, many driven deep into the ground. That’s why there’s a crater in the road. • The fuel fire did the rest. Jet fuel ignited instantly, burning and melting much of what was left. • We’ve seen this before. Flight 93 in Shanksville on 9/11 left the same scene: a smoking crater with almost no recognizable wreckage. What most people don’t know: private and charter jets don’t follow the same safety rules as commercial airlines. Airlines operate under the strictest FAA standards for pilot training, rest, and maintenance. Charter flights follow a lighter set of rules, and privately flown jets have even fewer requirements. The NTSB will now collect every fragment to find out what happened in those final seconds. Praying for all 9 families. Should private jets face the same safety rules as commercial airlines?— Tony Lane 🇺🇸 (@TonyLaneNV) November 1, 2026
По информация на транспортния секретар Шон Дъфи всички 9 души на борда са загинали. По чудо, въпреки че машината е паднала в непосредствена близост до жилищни къщи и преминаващи автомобили, към момента няма данни за загинали или ранени граждани на земята.
Федералната авиационна администрация (FAA) и Националният борд за безопасност на транспорта (NTSB) разследват причините за катастрофата.