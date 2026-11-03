Нови удари в Близкия изток: САЩ атакува иранския остров Кешм

А мериканските военни са извършили ограничени удари по иранския остров Кешм в понеделник, съобщиха трима американски представители пред CNN, определяйки действието като отбранително по своя характер и имащо за цел да защити американските активи в региона.

Един от представителите заяви, че американската атака е била в отговор на обстрел от страна на Иран срещу американски самолет. Изглежда това не е видът голяма бойна операция, която официалните лица обмислят, а „Уолстрийт Джърнал“, който първи разкри операцията, съобщи, предходни подобни удари са били извършвани тайно.

„Това беше отбранителна мярка поради използването от страна на иранците на ракети „земя-въздух“ срещу американски активи“, заяви друг американски представител.

Новото действие, в навечерието на изборния ден, е напомняне, че ситуацията в Иран все още е нерешена и военните действия продължават да бъдат напълно възможни.

Лице, запознато с въпроса, заяви, че администрацията умишлено е запазила атаката в тайна, за да не преувеличава отбранителния ход. Източникът добави, че ударите са имали за цел да защитят американските активи.

Свързаната с иранската държава информационна агенция Фарс съобщи за „няколко експлозии“, чути на остров Кешм в ранните часове във вторник сутринта местно време. Взривовете са били чути и от жителите на близкия остров Хенгам, както и от тези в пристанищния град Бандар Абас, разположени в близост до или в Ормузкия проток, съобщава медията.

Остров Кешм, който се намира на около 22,5 километра от Бандар Абас, е от ключово значение за продължаващите опити на Иран да установи контрол върху корабоплаването през водния път, който е от решаващо значение за световните енергийни доставки и през който преди войната преминаваха около 20 милиона барела петрол дневно. САЩ вече са нанасяли удари по острова по-рано по време на войната.

Атаката идва в момент, когато президентът Доналд Тръмп загатна в понеделник, че дипломацията с Техеран все още работи, написвайки в социалните мрежи, че споразумение „може да се случи“.

Тръмп не засегна конкретно съобщенията за нови удари в Иран по време на появата си по Fox News в понеделник вечерта, но заяви, че САЩ „може да се наложи да атакуват“ планината Пикакс (Pickaxe Mountain) – предполагаемият подземен ядрен обект, където Израел смята, че Техеран съхранява част от запасите си от обогатен уран и напреднали центрофуги за обогатяване.

„Това не е голяма работа. Можем да го направим буквално за един час. Добре, веднага щом пожелаем, по всяко време, когато пожелаем“, каза той.

Тръмп на няколко пъти намекна за възможността за атака от началото на войната, включително през юли, когато заяви, че САЩ ще ударят планината Пикакс „вероятно доста скоро“.

Върховният лидер на Иран Моджтаба Хаменей предупреди още в събота, че на нова голяма атака ще бъде отговорено „без географски ограничения“. А висш служител по сигурността в Техеран заяви пред CNN, че Иран ще се опита да вземе под прицел инфраструктура извън петролните съоръжения, включително изкуствения интелект (AI).

По-рано този месец Тръмп заяви, че САЩ няма да атакуват Иран преди междинните избори, но не изключи и не потвърди дали ударите ще се възобновят след това, оставяйки хората, живеещи в Близкия изток, в напрежение.

В интервюто за Fox Тръмп най-общо защити решението си да започне войната в Иран и намекна, че напоследък не е имало боеве. „Ние не водим война. Всички казват „вие сте във война!“. Е, кога за последен път сме стреляли с нещо? Това не е война – това е много мека война... Но това не е като война, която се води в момента. Няма бушуваща война. Може да се случи, ако те не сключат сделка, но те много искат да сключат сделка и има много добър шанс да постигнем споразумение“, каза Тръмп.

Вицепрезидентът Джей Ди Ванс заяви пред журналисти в понеделник, че САЩ и Иран са „постигнали известен напредък“ към изход от войната.

„Иранците винаги са малко непредвидими и както президентът винаги казва, той запазва кинетичните опции, запазва и некинетичните опции. Но със сигурност постигнахме известен напредък. Ще видим дали можем да постигнем още“, каза вицепрезидентът и добави, че току-що е разговарял с президента за войната и двамата са се чувствали „доста добре“ относно потенциална сделка.

Цените на петрола се повишиха в ранната азиатска търговия във вторник след новината за удара на остров Кешм. Преди това цените на петрола спадаха, тъй като пазарът оценяваше последните развития в дипломатическите разговори между САЩ и Иран, но цените на бензина и дизела все още са напът да бъдат най-скъпите от всеки друг изборен ден в историята на САЩ.