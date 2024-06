Явлението "Ел Ниньо" приключи, готвим се за "Ла Ниня"

С илното метеорологично явление "Ел Ниньо", което затопли вече рекордно високите глобални температури, приключи, предаде Асошиейтед прес. Според американските метеоролози "Ла Ниня" вероятно ще навлезе точно навреме за пика на сезона на ураганите в Атлантическия океан.

El Niño is officially OVER according to @NWSCPC and we are in neutral conditions while we wait for La Niña to develop. In this week's ENSO Blog our experts discuss if a strong El Niño portends a strong La Niña...



Read all the details: https://t.co/zCSo22ZZQG pic.twitter.com/Xyxu5rI0Vp