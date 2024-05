"Перфектната буря" предвещава рекорден сезон на ураганите в Атлантика

Т ози сезон на ураганите в Атлантическия океан може да постави нов рекорд според синоптиците, заради „перфектната буря“ от условия.

Учени от Националната администрация за океаните и атмосферата (NOAA) прогнозират, че през този сезон на ураганите може да има между 17 до 25 наименувани бури. Осем до 13 от тях могат да се превърнат в урагани, а четири до седем могат да бъдат големи циклони, съобщава NOAA. Това означава, че може да бъде рекордна година.

Синоптиците казаха, че тази рекордна година се свежда до „перфектна буря“ от условия за Ла Ниня (бел.ред. охлаждане на температурите на морската повърхност в източно-централния екваториален Тихи океан,предизвиква урагани). По-малко срязване на вятъра и по-малко пасати в Атлантическия океан също ще допринесат за това.

Бен Къртман, професор по атмосферни науки в Училището по морски, атмосферни и земни науки към университета в Маями Розенстил, каза в изявление, че този сезон може да бъде „най-активният за всички времена“.

Метеоролозите казват, че прогнозите им имат 70% да се сбъднат.

We were in the eye wall of Cat. 4 #Hurricane #Ian for over 5 hours and the back side was the worst. I haven't experienced anything close to this in over 30 years @weatherchannel pic.twitter.com/wfEqcuEBAm

„Виждаме промяна в климатичните модели в Тихия океан. Ел Ниньо, който има тенденция да увеличава вертикалното срязване на вятъра в Атлантическия океан и да потиска част от развитието на ураганите, приключва“, каза Киртман. „Преминаваме към Ла Ниня, което прави обратното, намалявайки вертикалния срез на вятъра в Атлантическия океан и позволявайки повече развитие на урагани.“

Тази година идва след много екстремен сезон на ураганите в Атлантическия океан през 2023 г.и заема четвърто място за най-много назовани бури от над 70 години.

„Другият елемент от тази перфектна буря е, че Ел Ниньо всъщност има забавен ефект върху температурите на Атлантическия океан“, каза Киртман. „Въпреки че преминаваме към условия на Ла Ниня в Тихия океан, температурите на океана в Атлантическия океан все още реагират на Ел Ниньо и остават топли. И това е идеалното гориво за урагани.“

Ураганите се причиняват от високи температури на океана. Повечето започват с тропическа вълна, която се движи през тропиците, причинявайки гръмотевични бури. Комбинацията от тези топли тропически температури и ветрове може да доведе до тези интензивни бури.

Изменението на климата причинява по-високи глобални температури и голяма част от тази увеличена топлина се абсорбира в океана, което означава, че идеалните условия за урагани стават все по-чести.

