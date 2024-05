"Екстремни температури": Какво време ни очаква през лятото

Л ятото на 2024 г. в Европа се очаква да бъде едно от най-горещите през последните години, според прогнозата на Европейския център за средносрочни прогнози на времето (ECMWF), която беше препубликувана от метеорологичната служба на Националната обсерватория на Атина, съобщи АНА-МПА.

Forecasts based on Copernicus ECMWF point to above-average temperatures in summer with several risk factors. #theportugalnews #weather #heat #globaltemperatures #summer2024 #weatherforecast #forecasthttps://t.co/pwbbIXdOJd