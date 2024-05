Австралийското бюро по метеорология издаде предупреждение "наблюдение на Ла Ниня"

Б юрото по метеорология на Австралия издаде заповед за "наблюдение на Ла Ниня", след като в тропическия Тихи океан бяха забелязани признаци на промяна.

"Понастоящем условията в Тихия океан се смятат за неутрални, но метеорологичната агенция твърди, че има доказателства, че Ла Ниня може да се формира в Тихия океан по-късно през 2024 г.", съобщи Бюрото по метеорология в съобщение от 14 май.

Бюрото премина към наблюдение на Ла Ниня, след като забеляза как температурата на морската повърхност в централната част на Тихия океан постоянно се охлажда от декември 2023 г. насам. Според тях, когато тези критерии са били изпълнени в миналото, събитието Ла Ниня се е развивало в около 50 процента от случаите.

Цикълът на Ел Ниньо-Южната осцилация е модел на климатични колебания в Тихия океан, при който се редуват Ел Ниньо - по-топлата фаза, и Ла Ниня - по-хладната фаза.

Въпреки че се намира в централната и източната част на тропическия Тихи океан, промяната в температурите има верижен ефект в целия свят, като оказва влияние върху всичко - от ветровете, температурите и валежите до интензивността на ураганните сезони и дори разпределението на рибата в моретата.

Ефектите върху времето варират в зависимост от региона, но фазите на Ел Ниньо обикновено водят до по-високи средни температури в световен мащаб, което увеличава вероятността от рекордно топли години. Въпреки това, дори и при наличието на охлаждащата фаза Ла Ниня, няколко от изминалите години в най-новата история са счупили рекордите за топлина, дължащи се на изменението на климата.

