Грандиозният парад в Пекин: Невероятни оръжия и мощни политически послания

Китай показа ядрени ракети, лазерно оръжие, подводни дронове и роботизирани вълци. Си Дзинпин, обграден от Путин и Ким Чен-ун, подразни Тръмп

3 септември 2025, 10:01
Грандиозният парад в Пекин: Невероятни оръжия и мощни политически послания
Източник: БТА/AP

К итай представи лазерни оръжия, ядрени балистични ракети и гигантски подводни дронове на мащабен военен парад по повод 80 години от победата на страната над Япония във Втората световна война, съобщава Би Би Си (BBC).

Президентът на страната Си Дзинпин беше придружен от 26 държавни глави, включително от руския президент Владимир Путин и севернокорейския лидерКим Чен-ун – това е първия път, когато тримата се срещат публично.

Междувременно президентът на САЩ Доналд Тръмп, който не беше на парада, смъмри Си в социалните мрежи: „Моля, предайте най-сърдечните ми поздрави на Владимир Путин и Ким Чен-ун, докато заговорничите срещу Съединените американски щати“.

Когато Си, Путин и Ким дефилират заедно: Мегапарадът в Китай
114 снимки
парад пекин
парад пекин
парад пекин
парад пекин
  • Техниката

На парада бяха показани много нови ракети, включително DF-5C, DF-26D и DF-61 – междуконтинентална балистична ракета с твърдо гориво и най-новото попълнение в ядрения арсенал на Китай. Видяхме и няколко нови хиперзвукови бойни глави. Има ключова причина за това, казват военни анализатори.

Китай се фокусира върху разработването на своите ракети и ракетни войски, тъй като ги вижда като ключова част от стратегията си за възпиране и противодействие на военноморското превъзходство на САЩ, казват експерти. Военноморските сили на САЩ са несравними в света с най-големия флот от самолетоносачи и ударни групи от самолетоносачи, като Китай все още е далеч назад. Но сега в западната отбранителна общност се води дебат относно уместността и уязвимостта на тези ударни групи, тъй като те на практика са открити за всякакви ракетни атаки.

Един от ключовите изводи от парада е, че Китай е успял бързо да произведе разнообразна гама от оръжия, казват експерти. Преди десет години, видът военна технология, която показваха, обикновено беше „рудиментарни копия“ на много по-модерно оборудване, изобретено от САЩ, казва анализаторът Майкъл Раска, доцент в Технологичния университет Наньянг.

Но днешният парад показа много по-иновативна и разнообразна гама от оръжия, особено в своите дронове и ракети. Структурата „отгоре надолу“ на Китай и значителните му ресурси му позволяват да произвежда нови оръжия в огромни количества много по-бързо от много други страни, включително Запада.

Но все още остава въпросът колко добре китайската армия може да интегрира всички тези оръжейни системи, добавя той, посочвайки, че огромният ѝ размер и липсата на скорошен опит на бойното поле са пречки. „Те могат да покажат тези лъскави модерни платформи, но дали са организационно гъвкави, за да ги използват по начина, по който искат?“.

Запознайте се с най-новото оръжие на Китай – „роботизираните вълци“.

Контингент от четириноги роботи привлече вниманието на парада днес, те са сравнително нов актив в арсенала на Китай. Машините са способни да извършват фронтово разузнаване, да доставят провизии и дори да нанасят прецизни удари по цели, според китайските държавни медии.

Техният предшественик, „роботизираните кучета“, бяха представени на съвместно военно учение с Камбоджа миналата година. Но те бяха преименувани на „вълци“ като част от „стратегическа трансформация“, съобщи китайската държавна медия CCTV миналата година. Държавните медии твърдят, че вълците са подобрили бойната си ефективност и способността си за удари – и са оборудвани с камери за по-прецизно поразяване на цели.

Гигантски подводни дронове

На парада бяха показани и много обсъжданите свръхголеми безпилотни подводни апарати AJX002. Тези масивни дронове, подобни на подводници, могат да се потопят на дълбочина от 18 до 20 метра и да бъдат използвани за командване, контрол и разузнавателни мисии по време на атака на противникови флоти или подводници.

Ново лазерно оръжие

Друго очаквано оръжие беше разкрито по време на събитието в Пекин - лазерното оръжие LY-1, което беше монтирано върху брониран камион HZ-155. Това лазерно оръжие се твърди, че е много мощно и може да деактивира или изгори електрониката или дори да ослепи пилотите, казва анализаторът по отбраната Александър Нийл.

  • Домакинът Си Дзинпин

Китайският президент Си Дзинпин предупреди, че светът е изправен пред избор между мир и война, по време на най-големия военен парад в историята на страната му в сряда, предаде агенция Ройтерс (Reuters).

„Днес човечеството е изправено пред избора между мир и война, диалог или конфронтация, печеливша ситуация или нулев резултат“, каза Си пред тълпа от над 50 000 зрители на площад Тянанмън, добавяйки, че китайският народ „твърдо стои от правилната страна на историята“.

Пътувайки в лимузина с отворен покрив, Си инспектира войските и авангардно военно оборудване, като хиперзвукови ракети, подводни дронове и въоръжен „робот вълк“. Хеликоптери, развяващи големи знамена, и изтребители летяха във формация по време на 70-минутното шоу, изпълнено със символика, което завърши с пускането на 80 000 гълъба.

Облечен в туника, в стила носен от бившия лидер Мао Дзедун, Си по-рано поздрави повече от 25 лидери на червения килим, включително индонезийския лидер Прабово Субианто, който се появи изненадващо въпреки широко разпространените протести у дома.

Седнал между Путин и Ким в ложата, Си многократно започваше разговори с двамата лидери, докато хиляди войници и техника дефилираха пред тях.

  • Тази знакова снимка

Един от най-запомнящите се кадри от този военен парад беше заснет преди първия изстрел от оръдието (общо 80, за да отбележат събитието). Президентът Си приветства севернокорейския лидер Ким Чен Ун с дълго ръкостискане, след което преминава към поздрав на руския лидер Владимир Путин, преди и тримата да тръгнат заедно по червения килим, за да гледат парада.

Embed from Getty Images

Това беше първият път, когато и тримата лидери бяха видени публично заедно, и те наистина избраха своя момент. Това, което последва, беше хореографиран спектакъл на прецизност, сила и патриотизъм.

Това шоу, отбелязващо 80-годишнината от края на Втората световна война, не беше просто поглед към това къде е бил Китай или колко далеч е стигнал. То показа накъде отива Китай: Си, играещ ролята на световен лидер, готов да застане редом до двама от най-санкционираните лидери в света.

И в краката му – армия, която се изгражда, за да съперничи на Запада.

Това беше чист политически театър и именно тази среща, а не само показаните оръжия и войски, изглежда е привлякла вниманието на американския лидер Доналд Тръмп.

  • Реакцията на Доналд Тръмп

Отсъствието на американския президент беше забележимо, но той не остана встрани от събитието като написа в социалната мрежа Truth Social: „Големият въпрос, на който трябва да се отговори, е дали президентът Си на Китай ще спомене огромната подкрепа и „кръв“, които Съединените американски щати дадоха за Китай, за да му помогнат да осигури СВОБОДАТА си от един много недружелюбен чуждестранен нашественик“, написа Тръмп.

„Много американци загинаха в стремежа на Китай към Победа и Слава. Надявам се, че те ще бъдат заслужено почетени и запомнени за тяхната Храброст и Жертва!“, отбелязва той.

Тръмп също така критикува Путин и Ким за заговор срещу страната му.

„Моля, предайте най-сърдечните ми поздрави на Владимир Путин и Ким Чен Ун, докато заговорничите срещу Съединените американски щати. Нека президентът Си и прекрасният народ на Китай имат страхотен празничен ден“.

По темата

Източник: BBC, Reuters    
Пекин Парад годишнина
