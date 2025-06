Я понската армия извърши първото си изпитание на ракета на територията на Япония на фона на ускоряването на военното укрепване на страната, целящо да възпре Китай, предаде Асошиейтед Прес.

Ракетата с малък обхват Тип 88 беше тествана на противовъздушния полигон Шизунай на най-северния основен японски остров, Хокайдо. Първа артилерийска бригада на Сухопътните сили за самоотбрана изстреля тренировъчна ракета, за да порази кораб без екипаж на около 40 километра от южния бряг на острова.

Поради недостиг на място и от съображения за безопасност Япония досега извършваше ракетните си тестове в САЩ и в Австралия, които са основните партньори на Япония в областта на отбраната и притежават обширни тренировъчни полигони.

