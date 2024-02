Япония успешно изстреля новата си ракета H3 в космоса

Я понската космическа агенция отбеляза успешно изстрелване на новата си водеща ракета, което се случи след два предишни неуспешни опита.

Следващото поколение H3 е смятано за съперник на Falcon 9 на SpaceX и един ден би могло да доставя товари до бази на Луната, предаде АФП.

BREAKING: The second model of Japan's next-generation H3 rocket successfully lifted off on Saturday, in a much-needed boost to the nation’s satellite-launching and space exploration capabilities after the failure of its first model nearly a year ago. https://t.co/m7h6sEmSpM