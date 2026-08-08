„Срам, срам!“: Опозиционна депутатка замери с яйца премиера на Косово

П олитическата безизходица в Косово изостри напрежението в парламента и в законодателния орган в Прищина страстите се нажежиха до червено. В събота опозиционен депутат замери с яйца изпълняващия длъжността министър-председател на Косово Албин Курти. Това се случи, след като премиерът заяви пред народните представители, че му е необходимо повече време за разговори с други партии, преди да предложи кандидат за председател на парламента след предсрочните избори през юни, съобщи NOVA.

Депутатът от опозиционната „Алианс“ Тайме Кадрияй извади яйца от чантата си и ги хвърли по Курти с викове: „Срам, срам!“. Това доведе до намесата на колегите ѝ от партията на премиера „Самоопределение“ и полицаи.

Местни медии коментираха, че случилото се илюстрира нагледно политическата безизходица, която обхвана малката балканска държава и продължава вече почти две години. Служебният премиер Курти, чиято партия спечели предсрочните избори през юни, се нуждае само от няколко гласа на по-малки партии на етническите малцинства, за да състави правителство. За избора на президент обаче е необходимо мнозинство от две трети в парламента, с което той не разполага.

„Все още нямаме политическо споразумение. Ето защо, за да избегнем нови избори, поисках допълнително време, за да представя името на председателя на парламента“, заяви Курти пред депутатите.

Партията на Курти „Самоопределение“, която разполага с 58 места в 120-местния парламент, води преговори с Демократичния съюз на Косово (ДСК), която има 18 места, в опит да осигури мнозинство за управление и да избере президент с подкрепата на партиите, представляващи етническите малцинства. ДСК настоява да получи президентския пост като част от коалиционното споразумение, но Курти досега е отхвърлял това искане.