Хвани ме, ако можеш! Историята зад най-голямата "българска" крими измама във Великобритания

П реди броени часове пикът на популярност на България в Европа рязко нарасна. Като по традиция отново се "окъпахме" в негативна слава, в случая измерена в пет конкретни имена - Галина Николова (39 г.), Гюнеш Али (34 г.), Стоян Стоянов (28 г.), Цветка Тодорова (53 г.) и Патриция Панева (27 г.).

Петима наши сънародници, за които със сигурност можем да кажем, че притежават завиден умствен потенциал, който вероятно би бил от изключителна полза на обществото, ако бе използван ЗА него, а не СРЕЩУ него.

Горе: Постер на култовия филм на Стивън Спилбърг "Хвани ме, ако можеш", в който Леонардо ди Каприо е в ролята на Франк Абагнейл - реална личност, откраднала милиони от банковата система на САЩ чрез редица измами

Те бяха осъдени на общо 25 години и 5 месеца затвор за измама със социални помощи и обезщетения във Великобритания в размер на... впечатляващите 54 милиона паунда. Това е най-мащабното подобно престъпление въобще в историята на Англия и Уелс и сама по себе си схемата, по която се е случвала фалшификацията, е толкова детайлна и изпипана, че спокойно може да ви хрумнат асоциации с някои холивудски филми. Убедете се сами.

Главните действащи лица

Основни участници в измамата са петимата горепосочени българи, но по-значимата роля е тази на Галина Николова и Гюнеш Али, които са "мозъкът" или архитектът на престъпната схема. Неслучайно и точно те получиха най-сериозните присъди, следователно осем години и седем години и 6 месеца затвор.

£54m Scam: Five Bulgarian Fraudsters Reportedly Jailed More Than 25 Years For 'Britain's Biggest Ever Benefit Fraud' https://t.co/oByawKMpnE pic.twitter.com/2xk710M9b6

Двамата са и в интимни отношения - факт, който допълнително е улеснявал съвместната им дейност. Галина пристига в Лондон като чистачка през 2017 година срещу годишна заплата от 10 000 паунда. От своя страна Гюнеш е строителен работник и също не е особено доволен от приходите си.

Именно те двамата инициират бъдещия бизнес, към който постепенно присъединяват няколко хиляди души (Стоян Стоянов, Цветка Тодорова и Патриция Панева обаче са с физическо присъствие в схемата, което е и причината също да бъдат считани за основни действащи лица в групата).

До май 2021 г., когато е датата на първоначалния им арест, те вече са милионери. След полицейската акция, двамата опитват да избягат обратно в България, като Али успява, но през февруари 2023 г. е екстрадиран обратно в Обединеното кралство.

Схемата

За срок от 4,5 години Галина, Гюнеш, Стоян, Цветка и Патриция подават хиляди фалшиви молби към горепосоченото Министерство на труда и пенсиите във Великобритания (DWP) по т.н. "универсален кредит". По същество това е вид социална помощ за бедни и безработни, която преди около 10 години замени и обедини 6 други вида помощи в социалната система на Острова.

За да бъде удостоворено наличието на хората зад тях, са представяни и фалшиви договори за работа, за наеми на жилища, фишове за работна заплата, бележки от детски градини и т.н. Така се е "доказвало" че горепосочената бройка са социално слаби и имат право на социална помощ по програмата, която в повечето случаи е около 2000 паунда на месец.

A gang of fraudsters will face jail after stealing almost £54,000,000 million in benefits.



Five Bulgarian nationals were convicted for raking in more than £50,000,000 in fraudulent Universal Credit claims using fake identities or real people.

Galina Nikolova, pic.twitter.com/JqIRKMxdhJ