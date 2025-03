Мощно земетресение разтърси Мианмар, паника в Банкок

М ощен трус с магнитуд 7,7 по скалата на Рихтер удари Мианмар в петък, предаде агенция Ройтерс (Reuters).

Какво знаем досега?

Щетите

Отговор на правителството

Десетки изчезнали след срутване на строяща се сграда

Строителни работници са в неизвестност, след като земетресението предизвика срутването на недовършена 30-етажна сграда в Банкок, съобщиха тайландските власти.

Броят на работниците, изчезнали на рухналата строителна площадка на висока сграда в столицата на Тайланд Банкок, вече е 81 - по-рано цифрата беше 70.

Правителството на Тайланд казва, че координира спешна реакция на мястото на инцидента и в изявление онлайн се казва, че са наредили мобилизирането на екипи за търсене и спасяване, а на центровете за бедствия е наредено да подготвят оборудване и машини за помощ.

Това включва големи камиони, кранове, бързи спасителни превозни средства и багери, добавя той.

Изображенията показват някои от спасителите, които вече са там.

Earthquake sum up 3pm (Mynamar/Thailand)

- 7.7 quake hit near Mandalay/Myanmar

- Hundreds of homes collapsed (various Myanmar cities)

- Strong shocks in Thailand + multiple building collapse in Bangkok

- USGS predicts thousands of people dead



