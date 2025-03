Силно земетресение разлюля Неапол

Р айонът около южния италиански град Неапол бе разтърсен рано днес от земетресение, съобщи Националният институт по геофизика и вулканология, определяйки магнитуда на 4,4, предаде ДПА.

Земетресението е станало около 01:25 ч. (местно време). Епицентърът е регистриран в морето, непосредствено до Неапол, на дълбочина 2 км.

Геоложката служба на САЩ определи магнитуда на земетресението на 4,2.

Според италианската информационна агенция АНСА трусът е усетен в широка зона около Неапол и Флегрейските полета - силно вулканичен район, разположен само на няколко километра от центъра на Неапол.

Campi Flegrei, a highly seismic area near Naples, rocked by 4.4-magnitude earthquake. https://t.co/UukOKsFSrR

От пожарната съобщиха, че са извадили един жив човек след срутване на тавана на къща в Поцуоли - главния град на Флегрейския полуостров. Пожарникарите все още работят, за да се уверят, че никой друг не е попаднал в срутването.

Неотдавна в района започна нов рояк от трусове, като там е имало и по-силни земетресения. Флегрейските полета са най-големият действащ супервулкан в Европа и районът е известен с високата си вулканична активност, отбелязва ДПА.

Супервулканите се характеризират с изключително голяма магмена камера и огромна сила. За разлика от обикновените вулкани, те буквално експлодират, посочва агенцията.

През май 2024 г. районът бе разтърсен от най-силните земетресения от 40 години насам. Най-силният трус тогава бе с магнитуд 4,4.

Ceiling collapses in Pozzuoli near Naples, Italy, after preliminary magnitude 4.2 earthquake; one person rescued as teams assess structures in area pic.twitter.com/wTQEipn6uu