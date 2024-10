Холивудски актьор влиза в затвора заради щурма на Капитолия на САЩ на 6 януари

Х оливудски актьор, най-известен с ролите си в "Новинарят "и сериалът "Г-н Шоу", беше осъден за участието си в бунтовете в Капитолия на САЩ на 6 януари.

(Видеото е архивно: ЩУРМЪТ НА КАПИТОЛИЯ: Искат 25 години за организатор на заговора)

56-годишният Джей Джонстън, който е играл и в поддържащи роли в "Развитие в застой" и телевизионното предаване "Бургерите на Боб", получи присъда от 12 месеца и един ден във федерален затвор, според присъда, произнесена в понеделник.

Джонсън беше арестуван през юни 2023 г. и се призна за виновен през юли в престъпление за възпрепятстване на служители по време на граждански безредици.

