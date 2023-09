Легендата за котката демон, която броди из Капитолия

М истериите около сградата на Капитолия във Вашингтон изобилстват от слухове. Един от тях е за това, че била прокълната от инженер, починал по време на строежа, наблюдаван от призрачен библиотекар на Капитолия. Но най-трайна може би е легендата за ужасяваща демонична котка, която броди из законодателните зали.

От първите слухове за появата ѝ през 1890 г., така наречената Демоничната котка (известна като „DC“) оставя дири от ужас след себе си.

Някои казват, че се е появява преди трагични събития, като срива на фондовия пазар от 1929 г. или убийството на президента Джон Ф. Кенеди през 1963 г. Ето как започнал този призрачен мит и защо продължава да съществува до днес.

Котешки митове от XIX-ти век

Съобщенията за „демонични котки“ - както реални, така и свръхестествени – странно, но били често срещани през XIX-ти век. Всъщност митологията, свързана с котките е силно разпространена от векове, по целия свят. Учените приписват широкото разпространение на тези приказки на телата, поведението на котките, звуците им, нощните им навици и светещите им очи.

В Япония, например, легендите за „бакнеко“ изобразяват жадни за отмъщение котки, които се държат като хора. В Италия родителите, които искали да накарат децата си да се държат добре, им разказали ужасяващи истории за гигантската котка, наречена Гато Мамоне (Gatto Mammone). В славянската митология се смятало, че демонът се спотайвал в хамбарите и дори понякога ги подпалвал.

В Ирландия местните предания също изобилстват с приказки за котки-демони.

Следователно не е изненадващо, че американската култура също е била пленена от истории за „демонични котки“ в края на XIX-ти век. През 80-те години на XIX-ти век театралите се възхищавали на поема и пиеса, наречена „The Demon Cat“, а вестниците от по това време били пълни със съобщения за истински и легендарни котки.

Една истинска котка ужасила посетителите на ресторант в Чикаго през 1885 г. Според Chicago News, „дяволът на тъмнината“, както нарекли котката, си почивала на бара на ресторанта, когато собственикът я изгонил. След това тя нападнала един сервитьор, докато виела, плюела и разнасяла храна навсякъде. Историята продължава с това, че Джон Стърнс, зет на тогавашния кмет Картър Харисън, напуснал ресторанта в отговор на ситуацията, като казал: „Закуската вече няма значение. По принцип не съм суеверен, но черните котки не са ми по вкуса.”

