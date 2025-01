Холивуд плаче сред пламъците

Х оливудски звезди и знаменитости се оказаха в епицентъра на трагедията с опустошителните пожари, които бушуват в Калифорния, съобщиха разлчини медии. Знаменитостите споделят снимки на изгорелите си домове в социалните медии, говорят за помощта, която са готови да окажат, и разпространяват конспиративни теории за случващото се.

Принц Хари и Меган Маркъл

заявиха на своя портал, че отварят дома си в Монтесито за евакуирани хора и направиха дарения, за отстраняване на последствията от пожара. Двойката дари дрехи, бебешки артикули и други неща от първа необходимост на жертвите.

Холи Бери и Шарън Стоун обявиха, че даряват гардероба си, за да помогнат на хората. Актрисата Джейми Лий Къртис, която като Том Ханкс почти загуби дома си, дари 1 милион долара на Фонда за помощ при бедствия.

Междувременно

много звезди публикуват снимки от пепелищата, където някога са били домовете им.

Бела Хадид показа изгорялата къща в Лос Анджелис, където е прекарала детството си. 28-годишната манекенка сподели, че домът е изгорял до основи заедно с детската ѝ стая.

Парис Хилтън също беше една от знаменитостите, които загубиха дома си при пожара в престижния район Палисейдс. Тя потвърди в социалните медии, че домът ѝ на брега на морето в Малибу е изгорял: „Сърцето ми е разбито, нямам думи. Да седя със семейството си, да гледам новините и да виждам как домът ни в Малибу изгаря до основи на живо в ефир, е опустошително. Нещо, което никой не трябва трябваше да изживея“, написа 43-годишната Хилтън в Instagram.

Звездата от „Това сме ние“ Манди Мур сподели кадри от последствията от пожарите в Лос Анджелис. Тя каза, че домът ѝ е непокътнат, но „необитаем“. Но нейният колега по проекта Майло Вентимилия имаше още по-малко късмет. Домът му в района на Палисейдс се превърна в руини. „Имате спомени за различни моменти в тази къща. И тогава виждате къщите на съседите си и всичко около вас и сърцето ви просто се къса“, каза той пред CBS News. Вентимиля и бременната му съпруга Хара Мариано евакуираха дома си във вторник, тъй като пламъците бързо се разпространиха из квартала им. Двойката, която всеки момент очаква първото си дете, грабнала „всичко, за което се сети“ по време на евакуацията. Те обаче все пак загубиха много в пожара, включително креватчето на нероденото си дете.

Джесика Симпсън се изнесе от дома си за 22 милиона долара в Южна Калифорния след горския пожар, който бушува в Уест Хилс. „Останахме там толкова дълго, колкото можахме“, каза тя.

Бритни Спиърс казва, че е трябвало да евакуира дома си в Thousand Oaks за 7,4 милиона долара заради пожарите. Тя отбеляза, че е прекарала „четири часа“ на пътя до хотела.

Ейдриън Броуди се разплака

по време на благодарствената си реч на наградите на Кръга на филмовите критици в Ню Йорк за ролята си в Brutalist: „Повечето къщи по крайбрежието ги няма, като се започне от Палисейдс, където беше нашата общност. Така че просто искам да благодаря и да възхваля спасителите, техните жертви и тяхната важна работа, която заслужава нашето признание“.

Adrien Brody gets quite emotional speaking about the LA fires. #NYFCC pic.twitter.com/IWuCy1QaLY