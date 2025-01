Холивуд гори: Парис Хилтън, Бен Афлек и Антъни Хопкинс са засегнати от пожарите (СНИМКИ)

М ного холивудски звезди бяха принудени да се евакуират от именията си в началото на януари, когато серия от пожари опустошиха Лос Анджелис, а поривите на вятъра надхвърлиха 160 км в час в Pacific Palisades, Итън и околните райони.

All the Celebrities Impacted by the Los Angeles Fires https://t.co/wAt3AGKtV4 — ABignews (@a_bignews) January 9, 2025

Губернаторът на Калифорния Гавин Нюсъм обяви извънредно положение, което принуди най-малко 30 000 жители на Лос Анджелис да се евакуират от домовете си.

Ето кои знаменитости са избягали - или може да им се наложи да избягат - за да защитят живота на семействата си и своя собствен.

Парис Хилтън

След като пожарът си проправи път към Малибу, той унищожи красивия имот на Парис Хилтън на брега на морето.

Хотелската наследница заяви, че е била „съкрушена“, когато е видяла ваканционния си дом да „изгаря до основи на живо по телевизията“ в пространно изявление в Instagram.

Тя потвърди, че семейството ѝ е в безопасност, и заяви, че екипът ѝ 11:11 Media Impact организира начин за „най-добра подкрепа“ на пострадалите.

Съобщава се, че Хилтън е закупила живописния си дом в Малибу за 8,4 млн. долара заедно със съпруга си Картър Рум.

Хайди Монтаг и Спенсър Прат

Хайди Монтаг и Спенсър Прат обявиха, че за съжаление са едни от многото, които са загубили дома си вследствие на пожара, като последните позираха само на няколко метра от огнената къща.

По-късно източник разкри, че резиденцията на Монтаг и Прат е „изгоряла до основи“.

В прочувствен пост Прат сподели в Инстаграм, че „единственият положителен знак“ от пожара е, че леглото на сина му „изгоряло във формата на сърце“.

Актьорът от „Хилс“ заключи: „Знак за това колко много любов е имало в тази къща, толкова съм благодарен за всички години и спомени там със семейството ни“.

Лейтън Мийстър и Адам Броуди

Разкошният имот на Адам Броуди и Лейтън Мийстър на стойност 6,5 млн. долара в Лос Анджелис също изгоря.

Снимки, получени от Page Six, показват опустошената от пламъците къща на двойката с пет спални и шест помещения.

Leighton Meester and Adam Brody’s house has burned down amid the Pacific Palisades wildfire. pic.twitter.com/ZtG6haO4Tl — 21 (@21metgala) January 8, 2025

На един от кадрите се вижда как огънят избухва през вратата на гаража, а покривът е напълно изгорял.

Двойката - която отпразнува номинацията на Броуди за „Златен глобус“ само няколко дни преди огромния пожар - не коментира веднага въпроса.

Анна Фарис

Анна Фарис беше поредната холивудска звезда, която загуби многомилионното си имение заради пожара.

Снимки показват само отломките и разрушенията, останали след бедствието.

Destroyed homes of Adam Brody, Anna Faris and James Woods after mansions burned to ground https://t.co/RY4ijxi9bG pic.twitter.com/CJxHzxvofi — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) January 8, 2025

Имението на Фарис е било екологично чисто. Съобщава се, че звездата о е закупила имота в Pacific Palisades за 4,9 млн. долара през 2018 г.

Майлс Телър

В резултат на пожара Майлс Телър и съпругата му Кили Телър загубиха мечтания си дом в Pacific Palisades, който скоро купиха за 7,5 млн. долара.

Miles Teller's $7.5M Pacific Palisades home burnt to the ground in devastating LA fire https://t.co/iGjf4mLvwp — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) January 9, 2025

На снимка се вижда имотът на звездата от „Топ Гън: Маверик“ напълно изгорял до основи, като са останали само материалите от основите му.

Автомобилът, паркиран пред входа на дома, също е силно обгорял, според изображенията.

Нито Майлс, нито Кели все още не са коментирали загубата на дома си, но последната сподели пост в Instagram Story, в който съветва съседите си да оставят купички с вода за животните, които се опитват да избягат.

Юджийн Леви

На 7 януари актьорът Юджийн Леви разказва пред „Лос Анджелис Таймс“, че е попаднал в капана на трафика заради други бягащи жители, които се опитват да напуснат Pacific Palisades.

„Димът изглеждаше доста черен и гъст над каньона Темескал“, каза звездата от „Американски пай“. „Не виждах пламъци, но димът беше много тъмен.“

Billy Crystal, John Goodman, Eugene Levy's Homes Destroyed in L.A. Wildfires | Click to read more 👇 https://t.co/s34HHDLs4l — TMZ (@TMZ) January 9, 2025

След това стана ясно, че къщата на Леви не е оцеляла след огромния пожар.

Снимка, получена от Page Six, показва само дървени стълбове, останали да стоят, след като имотът на актьора е поддал на огъня.

Антъни Хопкинс

Домът на Антъни Хопкинс в Pacific Palisades е останал само като купчина отломки след пожарите.

Снимка показва, че къщата на носителя на „Оскар“ е напълно изгоряла. Хопкинс все още не е коментирал разрушенията чрез социалните си мрежи.

Anthony Hopkins' $6M California home burnt to the ground in LA fire https://t.co/UbmoEzzSv9 pic.twitter.com/DYUkycyG2f — Daily Mail Online (@MailOnline) January 9, 2025

Преди да заживее в опустошената от пожара резиденция, звездата от „Мълчанието на агнетата“ е живял в друго имение в същия квартал в продължение на 25 години.

Били Кристъл

Били Кристъл също е сред нарастващия брой звезди, които загубиха домовете си вследствие на пожарите в Калифорния.

Имотът на комика в Pacific Palisades изгоря, а снимка показва, че в по-голямата си част само тенис кортът е останал непокътнат.

Billy Crystal loses home of 46 years in California wildfires pic.twitter.com/3WJrS9vwJi — Film-News.co.uk (@FilmNewsWeb) January 9, 2025

През 2018 г. Кристъл се възхити на квартала си, като заяви пред Асошиейтед прес, че той е „перфектната комбинация от настояще и бъдеще“.

Джон Гудман

Къщата на Джон Гудман в Лос Анджелис е превърната в пепел в резултат на пожарите в Калифорния.

В бившия му дом не е останала нито една стая, както се вижда от ужасяваща снимка, получена от Page Six. На изображението се вижда и почернелият плувен басейн, който остава в задния двор след пожара.

John Goodman lost his home in the #PalisadesFire. pic.twitter.com/Al9fIwJPf2 — OPINION TORNADO (@OpinionTornado) January 8, 2025

Гудман все още не е направил изявление относно личната си загуба или трагичните събития.

Камерън Матисън

Камерън Матисън обяви чрез своята Instagram Story, че той и семейството му са успели да се евакуират безопасно заедно с видео на огромните пламъци.

След това обаче той разкри, че е споделил отделно, зловещо видео, в което обикаля квартала си, тъй като повечето от къщите му са обхванати от пожар.

#CameronMathison, known for his Emmy-nominated role as Ryan Lavery on #AllMyChildren, shares an update from the wreckage of his home:



"We are safe, but this is what's left of our beautiful home. The place where our kids were raised, and where they dreamed of raising their own… pic.twitter.com/ck64l0hTeG — TheWrap (@TheWrap) January 8, 2025

„Последният имот е там, където беше нашата къща“, написа той под клипа. След това Матисън слезе от колата си, за да се разходи из малкото, което е останало от имота, и написа над друго видео: “В безопасност сме, но това е, което е останало от нашия красив дом".

„Нашият дом, в който децата ни бяха отгледани и в който искаха един ден да отгледат своите“, продължи той.

Коби Смълдърс

Домът на Коби Смълдърс в Pacific Palisades изгоря в пожарите, които бързо обхванаха Лос Анджелис.

Звездата от сериала „Как се запознах с майка ви“ и съпругът ѝ Тарън Килам закупиха резиденцията за 5,6 млн. долара през 2017 г. и прекараха една година в ремонтирането ѝ.

През 2018 г. тя сподели пред Architectural Digest, че най-големият ѝ разход за къщата са били слънчевите панели, а най-неочакваното нещо, което е добавила към нея, е 40-годишна фотокабина.

Даян Уорън

Даян Уорън потвърди, че любимата ѝ къща на плажа е била унищожена от пожарите в Калифорния.

„Това е последната снимка, която направих от моята къща на плажа“, написа емблематичната авторка на песни заедно със снимка.

„Имам тази къща от почти 30 години. Изглежда, че вече е изгубена при пожара миналата нощ.“

Кари Елвс

Кари Елвс потвърди, че семейството му е загубило къщата си в резултат на пожарите в сряда чрез Instagram.

„Първо, аз и семейството ми сме в безопасност, слава Богу. За съжаление загубихме дома си, но сме благодарни, че оцеляхме в този наистина опустошителен пожар“, написа той.

„Сърцата ни са с всички семейства, засегнати от това трагично събитие, и също така искаме да изразим благодарността си към всички пожарникари, служители на службите за бързо реагиране и органите на реда, които работиха толкова неуморно през нощта и все още са на работа.“

Рийз Уидърспун

EXCLUSIVE: Beverly Hills Hotel 'overflows with millionaires' as celebs are evacuated from wildfires https://t.co/7oUNU8FjMF pic.twitter.com/IFHXQLjAKx — Daily Mail US (@DailyMail) January 8, 2025

Рийз Уидърспун също е била евакуирана във вторник, тъй като горските пожари за застрашили дома ѝ.

Фърги

Домът на Фърги е бил застрашен от опожаряване, но очевидно все още има шанс да бъде спасен, според TMZ.

TMZ reports that Fergie’s house is currently surrounded by flames. pic.twitter.com/mNytFxMAtA — Mr. Pop (@MrPopOfficial) January 8, 2025

Снимки показват хеликоптери, които наблюдават щетите отвисоко, докато първите спасители се опитват да спасят всички имоти, които могат. Певицата все още не е направила изявление.

Бен Афлек

Бен Афлек е бил принуден да се евакуира от дома си и да потърси по-сигурен подслон по-далеч от зоната на удара.

Concerned Ben Affleck flees to ex Jennifer Garner’s home as Palisades fire forces him to evacuate https://t.co/CPf3BQ2WmX pic.twitter.com/jk8i6Nj8kO — Page Six (@PageSix) January 8, 2025

Според TMZ режисьорът на „Арго“ е избягал в дома на бившата си съпруга Дженифър Гарнър, която според информацията живее наблизо, тъй като бившите съпрузи имат три общи деца.

Том Ханкс и Рита Уилсън

Синът на Том Ханкс и Рита Уилсън - Чет Ханкс, който в момента живее в Нешвил - сподели прочувствена история в Instagram, докато горският пожар продължаваше да се разраства.

Hollywood Actors that we know have lost their homes to the wildfires. Chris Pratt Ben Affleck Tom Hanks Anna Faris Spencer & Heidi Pratt #LosAngelesWildfires #PalisadesWildfire #eatoncanyonfire #LidiaFire pic.twitter.com/xQiJpBdrbY — B. Wilkins lll 🇺🇸 𓃠 (@ScummyMummy511) January 9, 2025

Той написа: „Кварталът, в който съм израснал, гори до основи. Молете се за Палисейдс.“

Ханкс и Уилсън - които през годините са притежавали много къщи в Pacific Palisades, включително една, която беше ограбена с взлом миналата есен - все още не са направили изявление относно пожарите.

Алабама Баркър и Ландън Баркър

Двете най-големи деца на Травис Баркър, Алабама Баркър и Ландън Баркър, обявиха чрез социалните медии, че са сред евакуираните в Лос Анджелис.

„Току-що евакуирани от дома ми заради горските пожари в Лос Анджелис, моля, бъдете в безопасност !!!“ написа Алабама и добави: „Казват, че пожарите се разпространяват за секунди като футболно игрище“.

Ландън добави заедно със селфи чрез своята Instagram Story: „Моля се за всички, които пожарите са засегнали“.

Travis Barker's children Alabama and Landon evacuate their home due to raging wildfire https://t.co/rU9TMcLElq pic.twitter.com/qfi74NXRqd — Daily Mail Online (@MailOnline) January 8, 2025

Не е ясно дали братята и сестрите са били принудени да напуснат дома на баща си Травис, който барабанистът на Blink-182 споделя със съпругата си Кортни Кардашиян. Риалити звездата разкри, че двамата с барабаниста най-накрая са се преместили да живеят заедно близо две години след сватбата им заради раждането на сина им Роки.

Рики Лейк

На 8 януари Рики Лейк се включи в Instagram, за да съобщи, че домът ѝ е „напълно изчезнал“ заради горските пожари в Калифорния.

„Всичко е изчезнало. 💔 Не мога да повярвам, че пиша тези думи“, написа бившата водеща и добавя: „Мястото, където планирахме да остареем заедно. Никога не сме приемали нашето райско място на скалата с изглед към любимото ни Малибу за даденост, дори за секунда“.

По-нататък тя нарече загубата „неизмерима“, тъй като домът е бил и мястото, където през 2022 г. е сключила брак с Рос Бърнингам.

Джеймс Уудс

Джеймс Уудс, известен с участието си във филми като „Имало едно време в Америка“, се включи в X, за да сподели, че бяга от имението си, заедно с видео, на което се вижда как пламъците приближават имота му.

Our deck three minutes ago. pic.twitter.com/KpZDELpN8L — James Woods (@RealJamesWoods) January 7, 2025

„Напускам“, написа звездата от „Херкулес“ в един туит. След това добави: „Надявам се всички да се измъкнат благополучно.“

По-късно Уудс показа видео от близък план на пожара директно в покрайнините на задния си двор, а на друго - горяща къща наблизо.

Марк Хамил

„Актьорът от „Междузвездни войни“ Марк Хамил сподели чрез социалните мрежи, че се е наложило да евакуира дома си в Малибу, Калифорния, и че е станал свидетел на „малки пожари от двете страни на пътя“, докато си тръгвал.

След това той изпрати благопожелания на другите, като добави: „Най-ужасният пожар от 93-та година насам 🔥🔥Спасявайте се! 🙏 🔥🔥.“

Манди Мур

Манди Мур съобщи чрез своите Instagram Stories насред пожара: „Евакуирана и в безопасност с децата, кучето и котките“.

Звездата от сериала „Това сме ние“, която има три малки деца със съпруга си Тейлър Голдсмит, добави, че „се моли и е благодарна на първите спасители“.

Mandy Moore Shares Heartbreaking Footage of Her 'Sweet Home' Destroyed by L.A. Fire: 'Absolutely Numb' https://t.co/ZhaAAv1TZt — People (@people) January 8, 2025

Не е ясно дали Мур е трябвало да напусне имота на стойност 6 млн. долара, който се опитва да продаде от миналото лято, или семейството вече се е настанило на ново място.

Дженифър Лав Хюит

Дженифър Лав Хюит сподели снимка чрез Instagram как шофира покрай огнените пламъци и казва: „Нямам думи“.

„Благодаря на всеки, който реагира на първа помощ и се бори толкова упорито за всички нас. Благодаря на всеки приятел, който ми подаде ръка, и на новия човек, когото прегърнах през сълзи през последните 24 часа. 💔🙏🏻“

Стив Гутенберг

Звездата от „Полицейска академия“ Стив Гутенбърг, който също живее в района, призова жителите, които са изоставили автомобилите си, да оставят ключовете си, за да могат пожарните коли да преминат.

Actor Steve Guttenberg helps his neighbors as California wildfires rage on.https://t.co/AgQNyYoVSt pic.twitter.com/NBAoOjxBRA — Good Morning America (@GMA) January 8, 2025

„Това не е паркинг“, казва актьорът. „Наистина имаме нужда хората да преместят колите си.

„Има хора, които са заседнали там. Затова се опитваме да разчистим Palisades Drive и аз ходя нагоре, доколкото мога, и премествам колите“.

Уитни Къмингс

Уитни Къмингс сподели чрез своята Instagram Story, че е „добре“, но е била принудена да се евакуира.

Firefighters are my heroes. This is heartbreaking. pic.twitter.com/mJCwFzEy91 — Whitney Cummings (@WhitneyCummings) January 8, 2025

Комикът отбеляза, че въпреки че хората може да се колебаят дали да напуснат, защото „запушва пътищата“, тя съветва: „Този пожар се движи толкова бързо, че не е време да се рискува“. Тя заключи: „Това променя всичко завинаги“.

Мария Шрайвър

Мария Шрайвър оплака в публикация в Instagram „сърцераздирателния, опустошителен, отвъд границите на вярата“ горски пожар заедно с видеоматериал, заснет от журналист, на който се виждат оставените отломки.

„Всичко е изчезнало“, каза бившата първа дама на Калифорния, която беше омъжена за бившия губернатор Арнолд Шварценегер.

„Нашият квартал, нашите ресторанти. Всичките ни приятели са загубили всичко. Ние сме евакуирани, но сме в безопасност. Но хората са загубили всичко.“

Шрайвър похвали пожарникарите, но отбеляза, че пожарът е „огромен и неконтролируем“.

Принц Хари и Меган Маркъл

Принц Хари и Меган Маркъл са застрашени да напуснат дома си в Монтесито, Калифорния, на стойност 14 млн. долара, тъй като херцозите на Съсекс са изправени пред прекъсване на електрозахранването и евакуация, ако пожарът се разпространи.

Говорител на компанията Southern California Edison е заявил, че се обмислят прекъсвания на електрозахранването заради „предупреждение за червен флаг и повишен риск от горски пожари“.

Prince Harry and Meghan Markle may have to evacuate and cut power at $29M mansion amid Palisades Fire https://t.co/sAzf8kJaMV pic.twitter.com/TJ36jqVoA4 — New York Post (@nypost) January 8, 2025

Представителят съобщава, че се установява контакт със „засегнатите клиенти“, „включително и с Монтесито“.

В съседно Малибу, което също беше засегнато от пожари през декември, се казва, че звезди, включително Бионсе и Джей Зи, Ким Кардашиян, Лейди Гага и Били Айлиш, са сред жителите на знаменитости.

Не пропускайте най-важните новини - последвайте ни в Google News Showcase