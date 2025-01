Най-малко 10 са загиналите при пожарите в Калифорния

Н ай-малко 10 са вече загиналите при опустошителни пожари в Лос Анджелис, щата Калифорния. Над 180 000 души получиха нареждане за евакуация, предаде Асошиейтед прес. Противопожарната служба потвърди, че двама от десетте жертви са попаднали в зоната пожара "Палисейдс".

Двата най-големи горски пожара в района на Лос Анджелис са унищожили досега над 10 000 жилища, други сгради и съоръжения, съобщиха днес властите и призоваха хората да следват нарежданията за евакуация, след като вчера избухна нов пожар, който се разпространява бързо.

Пожарът "Кенет" лумна вчера в долината Сан Фернандо, само на 3 км от училище, което в момента е преустроено в евакуационен център. "Очакваме този пожар да се разпространи бързо заради силните ветрове", каза кметът на Лос Анджелис Карън Бас.

Joe Biden sent tons of explosives to Gaza, but unable to send planes with water to put out fires in Los Angeles. There is something fishy

Can someone explain how the forests burn in this cold weather! pic.twitter.com/JhihL5mhml — Bassem Youssef Commentary (@bassem_youssef9) January 9, 2025

Нарежданията за евакуация бяха отправени в момент, когато представители на окръг Лос Анджелис обявиха, че пожарът "Итън", избухнал във вторник вечерта край град Пасадена, е изпепелил повече от 5000 сгради, сред които къщи, жилищни блокове, предприятия, стопански постройки. Изгорели са и превозни средства. На запад, в квартал "Пасифик Палисейдс", при най-големият от пожарите около Лос Анджелис са изгорели над 5300 постройки.

Всички големи пожари, пламнали тази седмица в района на Лос Анджелис, горят по 40-километрова ивица северно от центъра на града.

В Малибу, на местата, където е имало къщи на брега на океана, сега са останали само обгорели палми клони. Унищожени са поне пет църкви, синагога, седем училища, две библиотеки, магазини, барове, ресторанти и банки.

Правителството все още не е огласило данни за стойността на щетите. Според частна компания "АкюУедър" (AccuWeather), която предоставя данни за времето, щетите и икономическите загуби за момента възлиза на 135 до 150 милиарда долара.

Вчера пожарникарите постигнаха значителни успехи за забавяне на разпространението на големите пожари и потушиха пожар в Холивуд Хилс с помощта на самолети, които разпръскваха вода.

This is by far the craziest video from the fire in Los Angeles. This guy is filming huge walls of fire surrounding a house they're in, and there's another person and a dog. I have no idea why they didn't evacuate or what happened to them. Let's hope they're okay. #PalisadesFire pic.twitter.com/QYtsBSKvdl — Sia Kordestani (@SiaKordestani) January 8, 2025

Служителите на пожарната все още не знаят първоначалната причина за пожарите, но водят активно разследване. По-рано през седмицата ураганни ветрове разнесоха въглени, които допринесоха за разрастването на стихията по склоновете на Южна Калифорния.

В момента е невъзможно да се определи степента на разрушенията по друг начин освен като "пълно опустошение и загуба", каза Барбара Бръдерлин, ръководител на Търговската камара на Малибу и Пасифик Палисейдс. Има места, на които всичко е унищожено, превърнато е в пепел, добави тя.

Най-малко 180 000 души са получили заповед за евакуация, а пожарите са обхванали около 117 квадратни километра - приблизително колкото площта на Сан Франциско.

"Палисейдс" е пожарът, причинил най-много разруха в историята на Лос Анджелис. Всички училища в района на града ще бъдат затворени днес заради гъстия дим над града и праховите частици. Учебните занятия ще бъдат подновени едва когато условията се подобрят, казаха представители на местната власт.

Поне 20 души са арестувани за грабежи, а град Санта Моника обяви полицейски час заради безредиците, съобщиха официални лица. Снощи войски на Националната гвардия пристигнаха в Лос Анджелис.

Thinking of everyone affected by the fires in Los Angeles and across California, especially the families and friends of the victims. Please stay safe and take care. 🙏🏼 pic.twitter.com/twoqWF5RXM — Pau Gasol (@paugasol) January 9, 2025

Според последните данни сезонът на горските пожари в Калифорния започва по-рано и завършва по-късно поради повишаването на температурите и намаляването на валежите, свързани с изменението на климата.

Сухите ветрове са допринесли за по-високи от средните температури в Южна Калифорния, където от началото на май не е валяло повече от 2,5 милиметра дъжд.

