Пожар и в Холивуд, наредена е евакуация

Н ов пожар избухна на хълмовете на Холивуд и с него вече множество горски пожари бушуват неконтролируемо в района на Лос Анджелис, убивайки най-малко петима души, предаде агенция Ройтерс (Reuters).

На хората, живеещи в сърцето на историческия Холивуд, беше наредено да се евакуират,

когато нов пожар избухна само на няколкостотин метра от булевард „Холивуд“.

„Непосредствена заплаха за живота. Това е законна заповед за НАПУСКАНЕ СЕГА. Районът е законно затворен за обществен достъп“, публикува пожарната служба на Лос Анджелис заедно с карта, която включваше участъци от легендарния филмов квартал, предаде агенция БГНЕС.

Пожарите в Палисейдс, Итън и Хърст все още горят в Южна Калифорния, принуждавайки повече от 100 000 души да се евакуират.

Броят на домовете и фирмите в Калифорния без електричество нарасна до над 400 000 в сряда.

Пожарите са извън контрол и оставят пожарникарите и водоснабдяването претоварени. „Това е абсолютно безпрецедентно събитие. Имаме друг пожар, който току-що избухна. Всяка противопожарна служба, дори такава с нашият размер е претоварена“, каза Джейкъб Раабе от пожарната в Лос Анджелис.

„Южна Калифорния продължава да издържа на едни от най-историческите условия на пожар“, каза шефът на пожарната в Лос Анджелис Кристин Кроули. „Инцидентът е много, много динамичен и се усложнява докато говорим“.

SUNSET FIRE | During a press conference on the devastating fires in Los Angeles County on Wednesday evening, a new fire sparked.



Los Angeles Fire Chief Kristin Crowley broke the news of the Sunset Fire in Runyon Canyon.



Learn more here: https://t.co/NnDNxHYqPy pic.twitter.com/jIdZLDWpgN