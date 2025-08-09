Свят

Шестима войници загинаха при експлозия в база на „Хизбула” в Ливан

Провежда се разследване, за да се установи причината за експлозията

9 август 2025, 22:39
Е ксплозия в оръжеен склад близо до израелската граница е убила шестима войници, предаде АФП. Военен източник заяви, че войниците са премествали муниции от база на „Хизбула”.

Съгласно примирието, което сложи край на войната между Израел и „Хизбула” миналата година, ливанските войски са разположени в южната част на страната и разграждат инфраструктурата на подкрепяната от Иран военизирана групировка в региона.

Смъртните случаи настъпиха, след като ливанското правителство реши тази седмица да разоръжи Хизбула и възложи на армията да изготви план за завършване на процеса до края на годината.

„Хизбула“ отказва безусловно разоръжаване

Хизбула заяви, че ще игнорира решението на кабинета, което беше взето под силен натиск от САЩ, а поддръжникът на групировката Иран заяви, че се противопоставя на тази инициатива.

Във военно изявление се посочва, че шестима войници са загинали „докато армейска част е инспектирала склад за оръжие и е разграждала съдържанието му в Уади Зибкин“, в района на Тир, близо до израелската граница. Добавя се, че се провежда разследване, за да се установи причината за експлозията.

Президентът Жозеф Аун заяви, че е бил информиран от командващия армията Родолф Хайкал за „болезненото събитие“.

Премиерът Наваф Салам отдаде почит на войниците, които са загинали „докато изпълнявали националния си дълг“, наричайки армията защитник на „единството и легитимните институции“ на Ливан.

Американският пратеник Том Барак, който е ръководил усилията на Вашингтон за натиск за разоръжаване на „Хизбула“, изрази „дълбоките съболезнования“ на администрацията за „загубата на тези смели военнослужещи“.

Експлозията се случи няколко дни, след като говорителят на UNIFIL Андреа Тененти заяви, че войските са „открили обширна мрежа от укрепени тунели“ в същия район.

Говорителят на ООН Фархан Хак заяви пред репортери, че войските са намерили скривалище с артилерийски оръжия, ракети, мини и импровизирани взривни устройства.

