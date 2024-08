"Днешната ни военна операция приключи": "Хизбула" коментира масираната атака срещу Израел

Л иванската групировка „Хизбула“ обяви, че мащабната въздушна атака срещу израелски военни обекти с дронове и ракети е „приключила“ за днес и е постигнала целите си, съобщиха агенциите.

„Днешната ни военна операция приключи и е изпълнена“, съобщи в изявление подкрепяната от Иран групировка. Твърденията на Израел „за превантивните действия, които е предприел, и за неуспеха на атаката не отговарят на истината“, добави „Хизбула“.

По-рано пресслужбата на израелската армия съобщи, че нейни изтребители са атакували обекти на „Хизбула“ на територията на Ливан във връзка с подготовката на ракетен удар срещу Израел. Министърът на отбраната на Израел Йоав Галант обяви извънредно положение в цялата страна за 48 часа. След това от страна на Ливан срещу Израел бяха изстреляни над 320 дронове и ракети.

