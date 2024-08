Израел твърди, че е елиминирал командир на "Хизбула"

И зраелската армия каза, че е убила командир от ливанската шиитска групировка "Хизбула" при въздушен удар в Южен Ливан, близо до крайбрежния град Тир, предаде ДПА.

По-рано днес ливанското министерство на здравеопазването съобщи, че при израелска атака в района е загинал един човек, който се е придвижвал с мотоциклет.

По думите на израелската армия става въпрос за командир на силите "Радуан" – елитна част от подкрепяната от Иран милиция "Хизбула".

Israeli fighter jets struck buildings used by Hezbollah in southern Lebanon's Markaba, Ramyeh, and Kfarhamam earlier today, the IDF says.



Troops also shelled several more areas in southern Lebanon with artillery, the military adds. pic.twitter.com/tCbfD0JeOh