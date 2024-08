След удара по училище в Газа: "Хизбула" обвини Израел в лъжи и измама

Л иванската военна групировка "Хизбула" обвини Израел в "лъжи и измама" след удара по училище в град Газа, при който според местните власти, контролирани от палестинското ислямистко движение "Хамас", са били убити около 100 души, предаде ДПА.

"Речите за прекратяване на огъня и нови дати за преговори не са нищо друго освен лъжи и измама", заяви "Хизбула". Групировката допълни, че "истинският избор" на Израел "е да убива и да извършва кланета".

Жозеп Борел и САЩ разкритикуваха израелския въздушен удар по училище в Газа

Според "Хизбула" палестинците са подложени на "най-отвратителното клане в продължение на повече от 10 месеца", откакто е започнал настоящият конфликт в Газа.

