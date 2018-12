Френската полиция използва сълзотворен газ в опит да разпръсне огромната тълпа протестиращи от движението „жълтите жилетки”, съобщава Ройтерс. Демонстрантите се събраха за четвърти пореден уикенд в Париж, в знак на протест срещу икономическата политика на Еманюел Макрон, когото определиха като „президента на богатите”.

Шествието на „жълтите жилетки” се насочи към емблематичния булевард „Шанз Елизе” в самото сърце на френската столица, който бе блокиран от полицията. Именно там станаха и първите сблъсъци с органите на реда.

Малко преди началото на протестите полицията задържа 354 души, у които са намерени маски, павета и заготовки за коктейли „Молотов”, и които са заподозрени в подстрекателство към размирици.

Paris, France is like a warzone. One of Europe's greatest cities is at war with the GREED of the Neoliberial Elite.



Who would have guessed. #YellowVest #GiletsJaunes pic.twitter.com/zPdcxKlDbn