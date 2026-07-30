Папараци уловиха Джъстин Трюдо и Кейти Пери в интимен момент на луксозна яхта

К ейти Пери и Орландо Блум се възползват максимално от европейското си лято, като и двамата изглеждат щастливо обвързани — но вече не един с друг.

41-годишната изпълнителка на „Fireworks“ беше заснета да се наслаждава на слънчевите лъчи на луксозна яхта в Южна Франция в компанията на бившия премиер на Канада Джъстин Трюдо и група техни близки приятели.

Justin Trudeau applies sunscreen down girlfriend Katy Perry’s top in steamy South of France boat ride https://t.co/zrzkPlz57S pic.twitter.com/bDazOpXLt4 — New York Post (@nypost) July 29, 2026

Облечена в прилепнала светлосиня рокля, слънчеви очила и стилни златни обеци, певицата изглеждаше напълно готова за средиземноморската жега. Особено внимание привлече момент, в който Трюдо с широка усмивка помогна на Пери да нанесе слънцезащитен крем, докато двамата разговаряха и разглеждаха нещо на телефона ѝ.

Релаксиращата ваканция идва веднага след края на европейското фестивално турне на Пери, което приключи през уикенда в Швейцария. Близки до звездата разкриват, че тя планира да прекара следващите седмици на яхта, пътувайки из най-красивите дестинации с новия си партньор.

Пери има 5-годишна дъщеря Дейзи от бившия си годеник Орландо Блум. Трюдо също е баща на три деца — Ксавие (18 г.), Ела-Грейс (17 г.) и Адриен (12 г.) от бившата си съпруга Софи Грегоар.

Katy Perry and Justin Trudeau get very hands-on as he applies sunscreen to her BUST in racy holiday snaps https://t.co/nzHNPZGyX3 — Daily Mail US (@Daily_MailUS) July 29, 2026

Орландо Блум също продължава напред

Актьорът от „Карибски пирати“ не остава по-назад. 49-годишният Блум наскоро беше забелязан в Италия в компанията на германския модел Луиза Лаемел.

Слуховете за романтична връзка между двамата се появиха още в началото на годината, а скорошни снимки от Сен Тропе и плажовете във Форте дей Марми потвърдиха, че актьорът и моделът са практически неделими.