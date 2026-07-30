България

ПГ на ДПС с остри критики за войната по пътищата, отново поиска пълна забрана на тротинетките

От Движението алармираха, че за първи път от три години насам жертвите на пътя се увеличават

Василена Василева Василена Василева

30 юли 2026, 13:52
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Р ъстът на загиналите при катастрофи през тази година показва, че държавата губи битката с пътния травматизъм и са необходими спешни законодателни и управленски мерки. Това заяви депутатът от парламентарната група на „Движение за права и свободи“ Калин Стоянов на брифинг в Народното събрание.

Той отправи критики към ръководството на Министерството на вътрешните работи, като обвини министър Иван Демерджиев, че е изместил фокуса си от един от най-сериозните обществени проблеми.

ДПС предлага пълна забрана за електрическите тротинетки

„Изпитваме тревожност относно случващото се по българските пътища и борбата с пътния травматизъм. За съжаление министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев, улисан в хобито си да трупа нотариални актове и в стремежа си да води лична вендета с хора от опозицията, е на път да загуби най-важната битка, която българското общество води от години - битката за безопасността по пътищата“, заяви Стоянов, цитиран от NOVA.

По думите му обстановката е изключително тревожна, а тежките катастрофи с жертви вече са ежедневие. Според него статистиката показва ясно, че след три години на спад страната отново отчита увеличение на броя на загиналите при пътнотранспортни произшествия.

„Ситуацията е изключително критична. Всеки ден сме свидетели на тежки пътнотранспортни произшествия, за съжаление с много жертви. За първи път от три години насам имаме значителен ръст на загиналите по пътищата. Това е ясен знак, че изпълнителната власт, а и всички ние в законодателната, трябва да предприемем бързи и адекватни мерки“, подчерта народният представител.

Калин Стоянов посочи, че от началото на годината до момента жертвите на пътя са с 27 повече в сравнение със същия период на миналата година. По думите му това налага незабавни действия, а не нови дискусии по вече обсъждани предложения.

„За съжаление от началото на годината досега имаме с 27 жертви повече спрямо същия период на миналата година. Това показва, че трябва да реагираме незабавно, ако искаме да ограничим трагедиите по българските пътища“, каза той.

  • Какви мерки предлага ДПС за младите шофьори

Депутатът припомни, че още миналата година са били приети сериозни промени в Закона за движението по пътищата и Наказателния кодекс, но част от предложенията, внесени тогава, така и не са получили подкрепа.

Сред тях са били и мерки, насочени към младите и неопитни шофьори.

„Миналата година направихме конкретни предложения за така наречените нови шофьори - ограничения за мощността на автомобилите, забрана за движение в тъмната част на денонощието, както и определен период, в който те да се движат с придружител. Всичко това остана на заден план“, заяви Стоянов.

По думите му сега същите идеи отново се поставят на дневен ред, което според него показва, че те са били правилни още при първоначалното им обсъждане.

Той призова политическите сили да оставят различията си настрана и да обединят усилията си в името на по-голямата безопасност на пътя.

„Призовавам всички да бъдем единни по тази тема и да вземем бързи и адекватни решения. Безопасността по пътищата трябва да бъде национален приоритет, а не поле за политически противопоставяния“, заяви Калин Стоянов.

  • ДПС настоява за пълна забрана на електрическите тротинетки

Пълна забрана на електрическите тротинетки до намирането на работещо решение за безопасността им поискаха от парламентарната група на „Движение за права и свободи“.

На брифинга заместник-председателите на парламентарната група Халил Летифов и Хамид Хамид заявиха, че действащите ограничения не дават резултат, а броят на тежките инциденти продължава да расте.

Повод за позицията на ДПС стана поредният тежък инцидент с електрическа тротинетка, при който е пострадало дете.

Според Летифов случаят показва, че действащите правила не се спазват и не осигуряват необходимата защита.

„След поредния тежък инцидент с електрическо индивидуално превозно средство, при който отново има тежко ранено дете, искаме да припомним, че още след трагичния случай от 31 май в Русе предложихме пълна забрана на тротинетките. От 4 юни досега този законопроект дори не е разгледан“, заяви Халил Летифов.

По думите му регулациите, приети до момента, са останали само на хартия и не се прилагат ефективно.

Той посочи, че ограниченията за възрастта на водачите, максималната скорост, мощността на превозните средства и задължителните предпазни средства масово не се спазват.

„Стана ясно, че сегашната регулация не дава резултат. Нито ограниченията за възраст се спазват, нито ограниченията на скоростта се контролират, нито изискванията за мощност, умения и защитни средства постигат желания ефект“, каза Летифов.

Според него, докато не бъде изработена работеща система за контрол и безопасност, най-разумното решение е пълната забрана на електрическите тротинетки.

„Смятаме, че до намирането на трайно решение най-разумната мярка е тоталната забрана на тротинетките, за да ограничим тежките инциденти. Говорим за живота и здравето на нашите деца и на българските граждани, а броят на тези произшествия расте всяка година“, подчерта заместник-председателят на парламентарната група на ДПС.

  • Искат законопроектът да бъде разгледан

Летифов призова Народното събрание поне да разгледа внесения законопроект, като не изключи и нови законодателни предложения, насочени към по-строг контрол върху индивидуалните електрически превозни средства.

„Настояваме тези промени да бъдат приети или най-малкото да бъдат разгледани. Ще предложим и допълнителни мерки, за да отворим широк дебат по темата и да намалим драстично войната по пътищата“, заяви Летифов.

Заместник-председателят на парламентарната група Хамид Хамид също отправи остри критики към институциите, като обвини изпълнителната власт, че не предприема достатъчно действия срещу нарастващия пътен травматизъм.

„Статистиката е ясна - всеки ден умират хора, а още повече са тежко ранените. В същото време властта демонстрира нечовешко спокойствие, което е на цената на човешки животи. Очакваме адекватно отношение към този изключително тежък проблем и спешни мерки“, заяви Хамид.

Той допълни, че не очаква инициативата да дойде от министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев, но призова Министерският съвет да се ангажира сериозно с проблема.

От ДПС настояват както за конкретни мерки срещу пътния травматизъм, така и за по-строг контрол върху използването на електрически тротинетки, като според парламентарната група двете теми трябва да бъдат сред основните приоритети в работата на институциите.

Редактор: Василена Василева
Източник: NOVA    
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